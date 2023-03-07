В аэропорту Казани пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На борту находились 35 пассажиров, в том числе трое детей, а также три члена экипажа. Никто не пострадал, самолет видимых повреждений не получил.





Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани, - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.



"Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы самолета, выполнявшего рейс №RT 592 сообщением Самара - Казань", - отмечается в сообщении.



Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 марта после приземления воздушного судна при выруливании с полосы.



На борту находились 35 пассажиров, в том числе трое детей, а также три члена экипажа.



"На борту находились 35 пассажиров, из них 3 несовершеннолетних, а также 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Видимых повреждений судна не имеется", - отметили в прокуратуре.



Инцидент произошел 6 марта примерно в 23:35 минут после приземления самолета при выруливании со взлетно-посадочной полосы.



Никто не пострадал, самолет видимых повреждений не получил.



На место происшествия выезжал и. о. татарского транспортного прокурора. Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани, - передает ТАСС Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани, - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства."Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы самолета, выполнявшего рейс №RT 592 сообщением Самара - Казань", - отмечается в сообщении.Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 марта после приземления воздушного судна при выруливании с полосы.На борту находились 35 пассажиров, в том числе трое детей, а также три члена экипажа."На борту находились 35 пассажиров, из них 3 несовершеннолетних, а также 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Видимых повреждений судна не имеется", - отметили в прокуратуре.Инцидент произошел 6 марта примерно в 23:35 минут после приземления самолета при выруливании со взлетно-посадочной полосы.Никто не пострадал, самолет видимых повреждений не получил.На место происшествия выезжал и. о. татарского транспортного прокурора.