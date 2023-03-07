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11 минут назад

В аэропорту Казани пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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#самолет

На борту находились 35 пассажиров, в том числе трое детей, а также три члена экипажа. Никто не пострадал, самолет видимых повреждений не получил.

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани, - передает ТАСС.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани, - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

"Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с выкатыванием за пределы взлетно-посадочной полосы самолета, выполнявшего рейс №RT 592 сообщением Самара - Казань", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 марта после приземления воздушного судна при выруливании с полосы.

На борту находились 35 пассажиров, в том числе трое детей, а также три члена экипажа.

"На борту находились 35 пассажиров, из них 3 несовершеннолетних, а также 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Видимых повреждений судна не имеется", - отметили в прокуратуре.

Инцидент произошел 6 марта примерно в 23:35 минут после приземления самолета при выруливании со взлетно-посадочной полосы.

Никто не пострадал, самолет видимых повреждений не получил.

На место происшествия выезжал и. о. татарского транспортного прокурора.
32
#самолет

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