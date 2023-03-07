Происшествия

20 минут назад

44-летнюю женщину осудили за кражи из «Пятерочек»

134
#кража
44-летнюю женщину осудили за кражи из «Пятерочек»

15 февраля прошлого года женщина и двое её знакомых похитили со стеллажей в одной «Пятерочке» продукты более чем на 8 тысяч рублей, в другой — более чем на 6 тысяч рублей.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор 44-летней женщине по двум кражам из «Пятерочек».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 15 февраля прошлого года женщина и двое её знакомых похитили со стеллажей в «Пятерочке» продукты более чем на 8 тысяч рублей, после чего зашли в другой магазин «Пятерочка», где украли продукты более чем на 6 тысяч рублей.

За эти две кражи женщину приговорили к году 6 месяцам лишения свободы, а путем полного сложения с ранее вынесенным приговором суда ей назначили полтора года лишения свободы в колонии-поселении и штраф в 20 000 рублей в доход государства.

Данное дело было выделено в отдельное производство, поскольку подсудимая находилась в розыске. Её знакомых путем частичного сложения наказаний приговорили к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

134
#кража

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке задержали курьера-закладчика
#наркотики
В Липецке задержали курьера-закладчика

37 минут назад

Происшествия
Четыре машины попали в ДТП на перекрестке улиц Комсомольской и Верхней
#массовое ДТП
9
Четыре машины попали в ДТП на перекрестке улиц Комсомольской и Верхней

вчера, 21:58

Происшествия
67-летний липчанин перевёл мошенникам 2,6 миллиона рублей
#мошенничество
19
67-летний липчанин перевёл мошенникам 2,6 миллиона рублей

вчера, 16:53

Происшествия
Подростки разобрали на части грузовой фургон «Газель»
#кража
3
Подростки разобрали на части грузовой фургон «Газель»

вчера, 16:46

Происшествия
В Грязях отец и сын украли велосипед
#кража
5
В Грязях отец и сын украли велосипед

вчера, 16:32

Происшествия
В Липецке в ходе совместных рейдов приставов и ГИБДД арестованы 22 автомобиля
#приставы #ГИБДД
10
В Липецке в ходе совместных рейдов приставов и ГИБДД арестованы 22 автомобиля

вчера, 16:00

Происшествия