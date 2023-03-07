44-летнюю женщину осудили за кражи из «Пятерочек»

15 февраля прошлого года женщина и двое её знакомых похитили со стеллажей в одной «Пятерочке» продукты более чем на 8 тысяч рублей, в другой — более чем на 6 тысяч рублей.

Чаплыгинский районный суд вынес приговор 44-летней женщине по двум кражам из «Пятерочек».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 15 февраля прошлого года женщина и двое её знакомых похитили со стеллажей в «Пятерочке» продукты более чем на 8 тысяч рублей, после чего зашли в другой магазин «Пятерочка», где украли продукты более чем на 6 тысяч рублей.



За эти две кражи женщину приговорили к году 6 месяцам лишения свободы, а путем полного сложения с ранее вынесенным приговором суда ей назначили полтора года лишения свободы в колонии-поселении и штраф в 20 000 рублей в доход государства.



Данное дело было выделено в отдельное производство, поскольку подсудимая находилась в розыске. Её знакомых путем частичного сложения наказаний приговорили к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.



