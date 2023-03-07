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7 минут назад

Как на вас сказалась эпидемия COVID-19?

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#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «Как на вас сказалась эпидемия COVID-19?»

Сегодня исполняется три года, как в Липецкой области сообщили о первых больных COVID-19. Как вирус повлиял на жизнь липчан?

Сразу несколько респондентов на улице заявили, что не болели COVID-19, но большинство, все же перенесли эту заразу. Встретился мужчина, потерявший жену. Многие до сих пор ощущают последствия болезни. Несколько человек говорили не о болезни, а о том, что из-за вируса потеряли работу.
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#Говорит Липецк

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