Госжилинспекция настаивает на возбуждении уголовного дела по подделке протокола общего собрания жильцов

Советский районный суд уже признал ничтожным протокол общего собрания жильцов дома №57б по улице Московской в Липецке о выборе в доме новой управляющей компании.

В Госжилинспекцию от управляющей компании ООО «КС-Сервис» поступил протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома №57б по улице Московской в Липецке о выборе в доме новой управляющей организации, но он оказался фальсифицированным.



«После многократных обращений от жильцов дома о том, что их подписи в протоколе подделаны, Госжилинспекция обратилась с заявлением в суд о признании данного протокола недействительным. В ходе судебных разбирательств председатель и секретарь собрания, чьи подписи являются подтверждением факта проведения данного голосования, были удивлены, увидев свои подписи в документах. В суде они же заявили, что не принимали участие в голосовании, а также заявили о фальсификации документов. В результате Советский районный суд согласился с доводами Госжилинспекции, протокол признан ничтожным», - сообщили GOROD48 в ГЖИ.



Как пояснили в Госжилинспекции, сейчас дом №57б по улице Московской уже исключён из управления ООО «КС-Сервис», жильцы выбрали другую управляющую компанию - УК «Забота».



Но за подделку протокола общего собрания собственников предусмотрена и уголовная ответственность, и Госжилинспекция уже направила протокол общего собрания собственников и решение суда в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.



Добавим, что недавно при проведении проверки ООО «КС-Сервис» ГЖИ также выявила нарушение.



В управляющую организацию через ГИС ЖКХ обратился жилец дома №49/1 по улице Московской — он попросил управляющую компанию произвести перерасчёт содержания общедомового имущества в связи с невыполнением работ и услуг по управлению домом, а также предоставить копию договора управления и план-график уборки окон на лестничных площадках. Но ответ на обращение жильцу не был предоставлен в установленный законом срок, обращение было перенаправлено в Госжилинспекцию, и в отношении управляющей компании был составлен протокол за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным, по которому мировой суд оштрафовал ООО «КС-Сервис» на 25 тысяч рублей.