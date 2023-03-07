11 минут назад
Одобрен заранее: как липецкому бизнесу найти ресурсы для развития
Уход части зарубежных компаний дал возможность отечественным предпринимателям занять освободившиеся ниши, выпускать новые продукты с высоким спросом, расширять свой бизнес.
ПСБ предлагает бизнесу предодобренную кредитную линию до 100 млн рублей сроком на 10 лет. Заем предоставляется без залога и позволяет предпринимателям максимально оперативно вкладывать банковские ресурсы в осуществление своих проектов, не теряя времени на сбор документов и ожидание решения по кредитной заявке. Это способствует динамичному развитию бизнеса и росту его конкурентоспособности.
Индивидуально и быстро
“Лимит открыт” – новый кредитный онлайн-продукт ПСБ, который можно оформить после открытия расчетного счета. Главная особенность этого кредита — его моментальная доступность: максимальная сумма денежного займа для клиента заранее рассчитана и одобрена банком. ПСБ с помощью цифровых инструментов анализирует информацию из различных источников о компании и на их основе создает индивидуальные предложения для представителей малого и среднего бизнеса.
«Кредиты с индивидуально разработанными и предодобренными условиями уже показали свою востребованность у предпринимателей. А в новых условиях, когда бизнес должен быстро реагировать на изменения рынка и успевать занять освободившуюся нишу, особенно ценно то, что оформить кредит можно без посещения офиса, онлайн, — рассказывает региональный директор Липецкого филиала ПСБ Михаил Шишков. — На банковском рынке кредитные предложения, как правило, ограничены лимитом в 10 млн рублей. ПСБ увеличил возможности займа до 100 млн рублей без обеспечения, только с основным поручительством учредителей бизнеса, а решение о финансировании можно получить за один день».
Формат десятилетней возобновляемой кредитной линии очень удобен для пополнения оборотных средств на закупку продукции, сырья или комплектующих, на оплату текущих расходов — от коммунальных и арендных платежей до расчетов с бюджетами всех уровней. Такими платежами лимит частично выбирается, но автоматически восстанавливается после возврата использованных средств. Таким образом, бизнесу всегда доступен резервный «кошелек», который позволяет нарастить объемы работающих денежных средств и получить дополнительную прибыль.
Ознакомиться с подробными условиями кредита «Лимит открыт» можно на сайте банка.
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк»