Общество

11 минут назад

Одобрен заранее: как липецкому бизнесу найти ресурсы для развития

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Уход части зарубежных компаний дал возможность отечественным предпринимателям занять освободившиеся ниши, выпускать новые продукты с высоким спросом, расширять свой бизнес.

Однако многие ограничены недостатком собственных денежных средств, и первая потребность, с которой сталкиваются охваченные идеей бизнесмены, – быстрое получение заемных средств. Российские банки предлагают малому и среднему бизнесу немало кредитных продуктов. По ним, как правило, требуются залог, пакет документов, на сбор которых придется потратить немало времени, а гарантии, что заявку одобрят, нет. Финансовые эксперты советуют присмотреться к условиям тех банков, которые сегодня выполняют социально важные задачи поддержки экономики, малого и среднего предпринимательства, участвуют в программах господдлержки. 

ПСБ предлагает бизнесу предодобренную кредитную линию до 100 млн рублей сроком на 10 лет. Заем предоставляется без залога и позволяет предпринимателям максимально оперативно вкладывать банковские ресурсы в осуществление своих проектов, не теряя времени на сбор документов и ожидание решения по кредитной заявке. Это способствует динамичному развитию бизнеса и росту его конкурентоспособности.

Индивидуально и быстро

“Лимит открыт” – новый кредитный онлайн-продукт ПСБ, который можно оформить после открытия расчетного счета. Главная особенность этого кредита — его моментальная доступность: максимальная сумма денежного займа для клиента заранее рассчитана и одобрена банком. ПСБ с помощью цифровых инструментов анализирует информацию из различных источников о компании и на их основе создает индивидуальные предложения для представителей малого и среднего бизнеса.

«Кредиты с индивидуально разработанными и предодобренными условиями уже показали свою востребованность у предпринимателей. А в новых условиях, когда бизнес должен быстро реагировать на изменения рынка и успевать занять освободившуюся нишу, особенно ценно то, что оформить кредит можно без посещения офиса, онлайн, — рассказывает региональный директор Липецкого филиала ПСБ Михаил Шишков. —  На банковском рынке кредитные предложения, как правило, ограничены лимитом в 10 млн рублей. ПСБ увеличил возможности займа до 100 млн рублей без обеспечения, только с основным поручительством учредителей бизнеса, а решение о финансировании можно получить за один день».

Формат десятилетней возобновляемой кредитной линии очень удобен для пополнения оборотных средств на закупку продукции, сырья или комплектующих, на оплату текущих расходов — от коммунальных и арендных платежей до расчетов с бюджетами всех уровней. Такими платежами лимит частично выбирается, но автоматически восстанавливается после возврата использованных средств. Таким образом, бизнесу всегда доступен резервный «кошелек», который позволяет нарастить объемы работающих денежных средств и получить дополнительную прибыль.

Ознакомиться с подробными условиями кредита «Лимит открыт» можно на сайте банка.

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