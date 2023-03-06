Происшествия

35 минут назад

67-летний липчанин перевёл мошенникам 2,6 миллиона рублей

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#мошенничество
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67-летний липчанин перевёл мошенникам 2,6 миллиона рублей

Для убедительности на почту потерпевшего мошенники прислали фотографию предполагаемого преступника, который якобы оформил на его имя кредитный договор.

Мошенники ввели липчанина в заблуждение, представляясь сотрудниками полиции и банка. Мужчину напугали тем, что некий человек из Москвы хотел снять все его накопления. Чтобы остановить мошенника, 67-летний липчанин перевёл на безопасный счёт 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, мошенники сначала общались с потерпевшим по телефону, а потом посредством электронной почты.

Когда мужчина сделал первый перевод более чем в миллион рублей, ему сообщили о новой беде: накопления спасены, но мошенники смогли оформить на липчанина незаконный кредит. Для полной убедительности на почту потерпевшего злоумышленники прислали фотографию предполагаемого преступника, который якобы зарегистрировал незаконную заявку и кредитный договор.

Тогда липчанин взял в кредит 1,3 миллиона рублей и отправил и эти деньги на счёт мошенников.
2 256
#мошенничество
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Комментарии (2)

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Блондинка

8 минут назад
К бедным старушкам присоединяются бедные старички...Миллионеры...
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Как я хочу !

11 минут назад
Быть этим мошенникам
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