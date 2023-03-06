В 1,5 раза выросло число обращений в Роспотребнадзор из-за некачественной дезинфекции

Количество жалоб в Роспотребнадзор на некачественное проведение дезинфекции за три года увеличилось в 1,5 раза. Об том «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.





На это повлияло появление большого количества непрофильных организаций (клининговых, торговых, ремонтных и строительных компаний), которые предлагали услуги по дезинфекции. На ситуации отразилась пандемия — в 2020 году специалисты отмечали 60% рост предложений по оказанию подобных услуг, по сравнению с допандемийным 2019 годом.



«Если же говорить о конкретных нарушениях, выявляемых у участников рынка, очень часто помещения для приготовления и фасовки ядовитых препаратов не были оборудованы должным образом, а у сотрудников отсутствовали необходимые средства индивидуальной защиты», — отметили в Роспотребнадзоре.



Кроме того, у доморощенных бизнесменов часто не оказывалось разрешений на используемые химические препараты.



Мероприятия по дезинфекции обязательно должны проводиться с осторожностью: при санобработке используют опасные химические вещества, которые, при неправильном использовании, могут причинить вред здоровью граждан, предостерегли в ведомстве.



