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В 1,5 раза выросло число обращений в Роспотребнадзор из-за некачественной дезинфекции
Количество жалоб в Роспотребнадзор на некачественное проведение дезинфекции за три года увеличилось в 1,5 раза. Об том «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Если же говорить о конкретных нарушениях, выявляемых у участников рынка, очень часто помещения для приготовления и фасовки ядовитых препаратов не были оборудованы должным образом, а у сотрудников отсутствовали необходимые средства индивидуальной защиты», — отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, у доморощенных бизнесменов часто не оказывалось разрешений на используемые химические препараты.
Мероприятия по дезинфекции обязательно должны проводиться с осторожностью: при санобработке используют опасные химические вещества, которые, при неправильном использовании, могут причинить вред здоровью граждан, предостерегли в ведомстве.