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В Липецке в ходе совместных рейдов приставов и ГИБДД арестованы 22 автомобиля

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#приставы #ГИБДД
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В Липецке в ходе совместных рейдов приставов и ГИБДД арестованы 22 автомобиля

А всего выявили 39 водителей, имеющих различные задолженности.

Судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции за прошедшую неделю в ходе очередных совместных рейдов выявили 39 водителей, имеющих различные задолженности.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, были арестованы 22 автомобиля, два автовладельца оплатили долг на месте. С другими должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам, а также квитанции для оплаты долга.

«Судебные приставы могут во внесудебном порядке ограничивать в праве управлять автотранспортом должников, не уплативших штрафы либо назначенную судом сумму свыше 10 тысяч рублей. Под эти санкции могут попасть неплательщики алиментов, те, кто не возмещает вред, причинённый преступлением, или не компенсирует моральный вред, а также те, кто не оплачивает штрафы за нарушение ПДД», - добавляют в пресс-службе.
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#приставы #ГИБДД
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Комментарии (1)

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Фокс

57 минут назад
Надо гаишникам устроить ещё и совместные рейды с горжилинспекцией по подвалам, глядишь порядок навели бы, да и штрафы с управляшек были бы покруче, а значит и доход в казну
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