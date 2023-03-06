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«Известия» сообщают о рекордном росте цен на овощи в мире
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Рост цен на овощи по всему миру стал бить все возможные рекорды.
Рост цен на помидоры и огурцы стал одним из наиболее заметных проявлений инфляции в России этой зимой. Овощи подорожали в разы за считанные недели и бьют все ценовые рекорды — огурцы стоимостью свыше 1 тысячи рублей за килограмм перестали быть чудной экзотикой. Но схожая картина присутствует и в других странах. В Великобритании, к примеру, огурцы вообще исчезли с прилавков супермаркетов. В Евросоюзе цены на овощи подскочили на 25% за год. А теперь в целом ряде стран Азии и Африки резко поднялись цены на один из доступных и легко выращиваемых овощей — лук. Хотя непосредственные причины у всех этих явлений могут быть разными, объединяет их кризис цепочек поставок в мире, который начался еще в пандемию, а сейчас усилился, - пишут "Известия". В будущем "овощная" инфляция и даже дефицит продуктов питания могут стать еще острее, - считают эксперты.
В России цены на овощи резко пошли вверх в середине зимы. Это произошло из-за сложностей с поставками оборудования для теплиц, которое в значительной степени импортное. Однако эта проблема постепенно ушла на второй план, так как фактор сезонности начинает ослабевать и цены на овощи стали снижаться. А вот в Европе ситуация оказалось куда сложнее, так как на фоне неурожая из-за летней жары в 2022 году или рекордных наводнений, геополитической обстановки, дефицита энергии и прочих проблем цены на овощи стали бить все возможные рекорды.
Например, в Великобритании начались проблемы со снабжением овощами из-за слияния разных факторов. В частности, британские фермеры все еще испытывают затруднения из-за Брексита, так как в стране все еще присутствует дефицит рабочей силы. Кроме того, рост цен на энергоносители и удобрения привел к закрытию ряда производств. В континентальной Европе энергокризис ударил по производству 70% овощей региона.
Отмечается, что кризис овощей появился из-за ряда неблагоприятных погодных событий по всему миру. Все это наслоилось на нерешенную проблему с цепочками поставок и желанием стран спасать лишь себя. Однако, с сохранением текущей ситуации, резкий рост цен на овощи и их дефицит будут только нарастать.
На данный момент острота проблемы снизилась — сезонный фактор начинает отходить на второй план. Цены на огурцы и помидоры пошли вниз и, по идее, в скором времени должны вернуться на отметки, наблюдаемые в 2022 году, или чуть выше. Однако такой резкий всплеск, который сказывается даже на общей инфляции, весьма показателен.
Всеобщий овощной кризис возник в результате серии неблагоприятных погодных событий по всему миру. Если тенденция будет нарастать , резкий рост цен и дефицит в разных продовольственных секторах в ближайшие годы станут нормой.
В России цены на овощи резко пошли вверх в середине зимы. Это произошло из-за сложностей с поставками оборудования для теплиц, которое в значительной степени импортное. Однако эта проблема постепенно ушла на второй план, так как фактор сезонности начинает ослабевать и цены на овощи стали снижаться. А вот в Европе ситуация оказалось куда сложнее, так как на фоне неурожая из-за летней жары в 2022 году или рекордных наводнений, геополитической обстановки, дефицита энергии и прочих проблем цены на овощи стали бить все возможные рекорды.
Например, в Великобритании начались проблемы со снабжением овощами из-за слияния разных факторов. В частности, британские фермеры все еще испытывают затруднения из-за Брексита, так как в стране все еще присутствует дефицит рабочей силы. Кроме того, рост цен на энергоносители и удобрения привел к закрытию ряда производств. В континентальной Европе энергокризис ударил по производству 70% овощей региона.
Отмечается, что кризис овощей появился из-за ряда неблагоприятных погодных событий по всему миру. Все это наслоилось на нерешенную проблему с цепочками поставок и желанием стран спасать лишь себя. Однако, с сохранением текущей ситуации, резкий рост цен на овощи и их дефицит будут только нарастать.
На данный момент острота проблемы снизилась — сезонный фактор начинает отходить на второй план. Цены на огурцы и помидоры пошли вниз и, по идее, в скором времени должны вернуться на отметки, наблюдаемые в 2022 году, или чуть выше. Однако такой резкий всплеск, который сказывается даже на общей инфляции, весьма показателен.
Всеобщий овощной кризис возник в результате серии неблагоприятных погодных событий по всему миру. Если тенденция будет нарастать , резкий рост цен и дефицит в разных продовольственных секторах в ближайшие годы станут нормой.
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