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14 минут назад
В Подмосковье мужчина в камуфляже угрожал взорвать военкомат
В подмосковном Домодедове мужчина в камуфляже угрожал взорвать военкомат, он задержан.
В подмосковном Домодедове задержали мужчину в камуфляже, у которого при себе предположительно была граната "Ф-1", - передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Информацию подтвердил источник в ГУ МВД по Московской области.
По его словам, на Набережной улице в подмосковном Домодедове задержан мужчина в камуфляже. Предварительно, у него с собой был предмет, похожий на гранату "Ф-1" Он угрожал устроить взрыв в здании военкомата, - пояснил источник.
Уточняется, что на месте работают саперы.
Граната, которая была найдена у мужчины в Домодедове, оказалась муляжом, он угрожал сотрудникам военкомата, - позднее рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который пришел в здание военкомата и угрожал сотрудникам макетом гранаты", - пояснили в пресс-службе.
Там уточнили, что работники комиссариата увидели подозрительного гражданина в военной форме, который пришел в военкомат для постановки на учет.
"Достав предмет, похожий на гранату, мужчина стал угрожать сотрудникам военного комиссариата, после чего выбежал из здания и попытался скрыться. Подоспевший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал правонарушителя на прилегающей территории и передал сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - отметили в Росгвардии.
По его словам, на Набережной улице в подмосковном Домодедове задержан мужчина в камуфляже. Предварительно, у него с собой был предмет, похожий на гранату "Ф-1" Он угрожал устроить взрыв в здании военкомата, - пояснил источник.
Уточняется, что на месте работают саперы.
Граната, которая была найдена у мужчины в Домодедове, оказалась муляжом, он угрожал сотрудникам военкомата, - позднее рассказали в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который пришел в здание военкомата и угрожал сотрудникам макетом гранаты", - пояснили в пресс-службе.
Там уточнили, что работники комиссариата увидели подозрительного гражданина в военной форме, который пришел в военкомат для постановки на учет.
"Достав предмет, похожий на гранату, мужчина стал угрожать сотрудникам военного комиссариата, после чего выбежал из здания и попытался скрыться. Подоспевший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал правонарушителя на прилегающей территории и передал сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства", - отметили в Росгвардии.