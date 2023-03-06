20-летняя ельчанка решила подзаработать на «солях»: 5 лет и 6 месяцев женщина проведёт в колонии

Женщина настаивала, что попала в западню и ей стал писать и угрожать куратор: «Где работа, почему нет кладов. Я знаю о тебе всё, приду к тебе, убью всех твоих родных».

Елецкий городской суд вынес приговор 20-летней ранее не судимой женщине — контролёру технических процессов мясоперерабатывающего комплекса, которая решила подзаработать, став закладчицей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, в мессенджере Телеграмм молодая женщина вступила в сговор с неизвестным под ником «Артур» и приняла его предложение стать «закладчицей» в Ельце синтетических наркотиков с производным N-метилэфедрона в составе.



В декабре 2021 года она получила через закладку в лесополосе при въезде в Липецк партию наркотиков общей массой не менее 16,8 грамма, которую должна была разместить в закладках в Ельце. Но довести замысел до конца не удалось — женщину задержали полицейские, которые при личном досмотре обнаружили у неё наркотики в правом кармане пуховика. Наркотики нашли также во время обыска на съемной квартире женщины: свертки обнаружили в сумке в спальне и на полке зеркала в ванной.



В ходе расследования уголовного дела были обнаружены и места размещения тайников с наркотиками: их нашли на кресле в посёлке Красный в садовом товариществе «Эльта», в металлическом ограждении на территории школы №10, под лавочкой около подъезда дома №25 по улице Юбилейной в Ельце.



Подсудимая признала свою вину. Хотя были две версии случившегося. Первая — от имени женщины переписку первоначально вёл её парень, у которого сотового телефона не было. И он якобы воспользовался не только телефоном женщины, но и её паспортными данными, а потом её бросил и сказал, чтобы она продолжала заниматься распространением наркотиков сама, всё равно «всё на неё оформлено, и деваться ей некуда». А потом, когда возлюбленный исчез, ей стал писать и угрожать куратор: «Где работа, почему нет кладов. Я знаю о тебе всё, приду к тебе, убью всех твоих родных». Информацию о женщине также обещали выложить в некий «Швыр-канал», порочащий честь и достоинство. Она испугалась и начала действовать. Но переписка с угрозами в её адрес на сотовом телефоне почему-то не сохранилась.



Но бывший парень, который проходил по делу свидетелем, показания девушки опроверг. Он сказал, что расстался с ельчанкой из-за её неадекватного поведения и из-за того, что понял, что та начала торговать наркотиками.



Вторая версия: сначала сама покупала «соли» в интернет-магазине. Но после очередной оплаты ей пришло предложение о сотрудничестве. За работу курьером пообещали 400 рублей за одну закладку. Женщине деньги были нужны, и она согласилась, отправив «работодателям» фотографию своего паспорта. Оплата за закладки поступала в биткоинах, а потом переводилась на счёт в рублях. Интересен и тот факт, что за партией наркотиков в Липецк женщина добиралась до крупного ТРЦ в Липецк и обратно с водителями через приложение «Бла-бла-кар», потом до мест закладки и обратно — на такси.



За покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в крупном размере суд приговорил её к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.