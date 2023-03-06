Происшествия
сегодня, 14:52
Липецкие спасатели достали из подвала гаража упавшую туда женщину
3 1235
Инцидент случился в предназначенном под снос жилом массиве.
В минувшие выходные в переулке Попова жительница Липецка упала в подвал. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно достать ее из ямы. На помощь они позвали спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка.
Подвал находился в гараже и был не слишком надежно прикрыт. Очевидно, это и сыграло злую шутку с липчанкой. По словам руководителя дежурной смены спасателей Виктора Евдокимова, из ямы глубиной около трех метров женщину доставали с помощью альпинистского снаряжения. Во время спасательной операции липчанка периодически теряла сознание. Оказалось, что при падении она сломала ключицу.
Последний подобный случай у городских спасателей был в марте 2021 года. Тогда они доставали из смотровой ямы в гаражном кооперативе на улице Циолковского травмированного мужчину, под которым сломались хлипкие доски.
фото управления по делам ГО и ЧС Липецка
Подвал находился в гараже и был не слишком надежно прикрыт. Очевидно, это и сыграло злую шутку с липчанкой. По словам руководителя дежурной смены спасателей Виктора Евдокимова, из ямы глубиной около трех метров женщину доставали с помощью альпинистского снаряжения. Во время спасательной операции липчанка периодически теряла сознание. Оказалось, что при падении она сломала ключицу.
Последний подобный случай у городских спасателей был в марте 2021 года. Тогда они доставали из смотровой ямы в гаражном кооперативе на улице Циолковского травмированного мужчину, под которым сломались хлипкие доски.
фото управления по делам ГО и ЧС Липецка
3 1235
Спросить хочу.
Лиза
Хаджа Насредин