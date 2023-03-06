Липецкие спасатели достали из подвала гаража упавшую туда женщину

Инцидент случился в предназначенном под снос жилом массиве.

В минувшие выходные в переулке Попова жительница Липецка упала в подвал. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно достать ее из ямы. На помощь они позвали спасателей управления по делам ГО и ЧС Липецка.



Подвал находился в гараже и был не слишком надежно прикрыт. Очевидно, это и сыграло злую шутку с липчанкой. По словам руководителя дежурной смены спасателей Виктора Евдокимова, из ямы глубиной около трех метров женщину доставали с помощью альпинистского снаряжения. Во время спасательной операции липчанка периодически теряла сознание. Оказалось, что при падении она сломала ключицу.



Последний подобный случай у городских спасателей был в марте 2021 года. Тогда они доставали из смотровой ямы в гаражном кооперативе на улице Циолковского травмированного мужчину, под которым сломались хлипкие доски.



фото управления по делам ГО и ЧС Липецка



