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55 минут назад

Польский концерн Orlen может попробовать компенсаций за прекращение поставок нефти и газа

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#Orlen #поставки нефти #газ

Польский энергетический концерн Orlen изучает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа.

Польский энергетический концерн Orlen может попробовать добиться от российских компаний выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа, - заявил глава группы компаний Даниель Обайтек.

"Мы будем этот вопрос рассматривать. Это всё содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается", - сказал он.

У Orlen остался контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью", который действует до декабря 2024 года. По нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн сырья в месяц. Но "Транснефть" 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки товара из-за отсутствия маршрутных поручений. В итоге поставки исключены из экспортного графика, который утверждает Министерство энергетики, - передает РИА Новости.

Контракт PGNiG (входит в Orlen) с "Газпромом" действовал до конца 2022 года, но поставки газа приостановили в апреле 2022-го из-за неоплаты по новой схеме в рублях.

25 февраля Обайтек заявил об остановке поставок нефти из России по трубопроводу "Дружба" в Польшу.
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#Orlen #поставки нефти #газ

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