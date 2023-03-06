55 минут назад
Польский концерн Orlen может попробовать компенсаций за прекращение поставок нефти и газа
Польский энергетический концерн Orlen изучает возможность потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа.
"Мы будем этот вопрос рассматривать. Это всё содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается", - сказал он.
У Orlen остался контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью", который действует до декабря 2024 года. По нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн сырья в месяц. Но "Транснефть" 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки товара из-за отсутствия маршрутных поручений. В итоге поставки исключены из экспортного графика, который утверждает Министерство энергетики, - передает РИА Новости.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с "Газпромом" действовал до конца 2022 года, но поставки газа приостановили в апреле 2022-го из-за неоплаты по новой схеме в рублях.
25 февраля Обайтек заявил об остановке поставок нефти из России по трубопроводу "Дружба" в Польшу.