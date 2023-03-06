Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заём

Иногда мы не понимаем, по каким причинам банк отказал в получении кредита. Самые очевидные – возраст заемщика, стаж работы на одном месте (он должен быть более 6 месяцев), уровень дохода.





По сведениям Национального бюро кредитных историй, в 2022 году россияне в два раза чаще стали проверять свои кредитные истории, и в общей сложности поступило больше 11 миллионов запросов.



Зачем отслеживать кредитную историю?

Кредитная история содержит полную информацию о займах, обязательствах, поручительствах, и о том, насколько прилежно и в срок проходили выплаты по кредитам. Время от времени знакомиться с отчетом стоит как минимум, чтобы понимать, не закралась ли ошибка в данных, и может ли банк отказать в выдаче займа на основании этой истории.



Как получить отчет?



В кредитную историю попадают только те сведения, которые банки отправили в бюро кредитных историй (БКИ). Конечно, с письменного согласия заемщика. Однако кредитная история может находиться сразу в нескольких бюро, а чтобы узнать, в каких, нужно: отправить запрос на портале Госуслуг либо найти информацию на сайте Банка России. После получения списка БКИ, можно в каждом из них запросить свою кредитную историю – и сделать это бесплатно два раза за год.



На что банки обращают внимание?

Чаще всего банки анализируют последние 2-3 года кредитной активности потенциального клиента. К сожалению, невозможно удалить из отчета данные о просрочках даже на сутки, поэтому если кто-то сторонний предлагает решить этот вопрос за отдельную плату – это мошенник, и доверять ему не стоит.



Что может не понравиться банку в кредитной истории:

Вы забыли про старую кредитку, а на ней накопился долг (он может возникнуть даже с процентов за обслуживание, если ее не закрыть вовремя)

Вы просрочили платеж

Вы поручились за безответственного плательщика

Накопили долги за коммунальные услуги

У вас пустая кредитная история: вы привыкли жить по средствам и никогда не брали кредит

Как исправить кредитную историю?

Теперь, когда стало ясно, что портит ваш имидж как клиента, нужно показать банку, что сейчас у вас все в порядке, и вы можете расплачиваться по займу аккуратно и в срок. Для этого стоит дополнить кредитную историю положительной информацией. Например, какое-то время пользоваться кредитной картой, брать небольшие займы, например, на покупку одежды, обуви, бытовой техники – и ровно в срок вносить платежи. Делать это можно онлайн, не посещая офиса, через личный кабинет, установив приложение банка на смартфон.



Выбирая кредитную карту, стоит обратить внимание на длительность льготного периода. Это срок, когда банк не начисляет проценты за покупки. Чем этот период дольше, тем меньше сумма платежа, которую нужно будет вносить. Например, в ПСБ можно получить кредитную



Как быстро положительная информация попадает в отчет?

Кредитная история оформляется после каждого действия с кредитом: вы расплатились кредитной картой, внесли платёж за пользование, изменили условия договора и т.д. – всё эту информацию банк отправит в бюро кредитных историй в течение трех дней.



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Если с этим всё в порядке, то скорее всего, отказ банка связан с небезупречной кредитной историей. Как и где получить отчет и исправить положение – разбираемся вместе с финансовым экспертом, заместителем регионального директора офиса «Липецкий» ПСБ Ириной Васиной.По сведениям Национального бюро кредитных историй, в 2022 году россияне в два раза чаще стали проверять свои кредитные истории, и в общей сложности поступило больше 11 миллионов запросов.Кредитная история содержит полную информацию о займах, обязательствах, поручительствах, и о том, насколько прилежно и в срок проходили выплаты по кредитам. Время от времени знакомиться с отчетом стоит как минимум, чтобы понимать, не закралась ли ошибка в данных, и может ли банк отказать в выдаче займа на основании этой истории.В кредитную историю попадают только те сведения, которые банки отправили в бюро кредитных историй (БКИ). Конечно, с письменного согласия заемщика. Однако кредитная история может находиться сразу в нескольких бюро, а чтобы узнать, в каких, нужно: отправить запрос на портале Госуслуг либо найти информацию на сайте Банка России. После получения списка БКИ, можно в каждом из них запросить свою кредитную историю – и сделать это бесплатно два раза за год.Чаще всего банки анализируют последние 2-3 года кредитной активности потенциального клиента. К сожалению, невозможно удалить из отчета данные о просрочках даже на сутки, поэтому если кто-то сторонний предлагает решить этот вопрос за отдельную плату – это мошенник, и доверять ему не стоит.Теперь, когда стало ясно, что портит ваш имидж как клиента, нужно показать банку, что сейчас у вас все в порядке, и вы можете расплачиваться по займу аккуратно и в срок. Для этого стоит дополнить кредитную историю положительной информацией. Например, какое-то время пользоваться кредитной картой, брать небольшие займы, например, на покупку одежды, обуви, бытовой техники – и ровно в срок вносить платежи. Делать это можно онлайн, не посещая офиса, через личный кабинет, установив приложение банка на смартфон.Выбирая кредитную карту, стоит обратить внимание на длительность льготного периода. Это срок, когда банк не начисляет проценты за покупки. Чем этот период дольше, тем меньше сумма платежа, которую нужно будет вносить. Например, в ПСБ можно получить кредитную карту «100+» с бесплатным обслуживанием, которая позволяет пользоваться заемными деньгами без процентов больше трех месяцев (это 100 дней)*. А если совершить покупку по этой кредитке на сумму от 1 тысячи рублей, ПСБ начисляет 300 бонусных баллов, которые можно конвертировать в деньги (1 балл равен 1 рублю). При этом по карте можно тратить от 10 тысяч до 1 миллиона рублей, и деньги можно использовать на любые цели – от продуктов до ювелирных украшений или техники.Кредитная история оформляется после каждого действия с кредитом: вы расплатились кредитной картой, внесли платёж за пользование, изменили условия договора и т.д. – всё эту информацию банк отправит в бюро кредитных историй в течение трех дней.* Периоды проведения акции со 2 марта по 31 марта 2023 года; далее с апреля по декабрь 2023 года– каждый календарный месяц. Полные условия по ссылке . Подробные условия на сайте банка