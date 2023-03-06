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Три новых слова добавили в словарь русского языка
Три новых слова - "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация" - внесены в орфографический словарь Института русского языка (ИРЯ ) имени В.В. Виноградова РАН.
Три новых слова - "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация" - внесены в орфографический словарь Института русского языка (ИРЯ ) имени В.В. Виноградова РАН, - сообщает научно-информационный орфографический академический ресурс "Академос" ИРЯ РАН.
Все три слова из сферы научно-технического прогресса. Это первое словарное обновление 2023 года, - пишет "Российская газета".
Как сообщает "Академос", в прошлом году словарь зафиксировал первые изменения и закрепление новых слов в словаре только в сентябре. Тогда авторитетный словарь пополнился такими терминами, как "шаверма", "ЧВК", "Телеграмм-канал", "Линия Маннергейма", "антиваксер" и другими. Всего за 2022 год в словарь было внесено 152 слова.
Пополнение словаря произошло на фоне принятия нового закона, который запретил употреблять иностранные слова при использовании русского языка как иностранного. Какие слова будут разрешены, а какие нет, станет понятно после издания правительством официальных словарей и справочников.
В прошлом году институт имени Виноградова официально признал слово "телеграм-канал".
Пенсионер.