Происшествия
сегодня, 13:18
Угнанный автомобиль «Рено Дастер» нашли в поле
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Иномарку вернули владельцу.
Ещё в декабре прошлого года в Долгоруковский отдел полиции обратилась Надежда Шумкова, которая не обнаружила в гараже свой автомобиль «Рено Дастер».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, спустя месяц полицейские нашли угнанный автомобиль. Оказалось, что похититель спрятал его в полях в Задонском районе.
«К счастью, иномарка оказалась целой и вскоре была возвращена законным владельцам», - добавили в полиции.
Уголовное дело об угоне уже направлено в суд.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, спустя месяц полицейские нашли угнанный автомобиль. Оказалось, что похититель спрятал его в полях в Задонском районе.
«К счастью, иномарка оказалась целой и вскоре была возвращена законным владельцам», - добавили в полиции.
Уголовное дело об угоне уже направлено в суд.
2 1016
А что
Мужик с Липецка