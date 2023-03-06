Угнанный автомобиль «Рено Дастер» нашли в поле

Иномарку вернули владельцу.

Ещё в декабре прошлого года в Долгоруковский отдел полиции обратилась Надежда Шумкова, которая не обнаружила в гараже свой автомобиль «Рено Дастер».



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, спустя месяц полицейские нашли угнанный автомобиль. Оказалось, что похититель спрятал его в полях в Задонском районе.



«К счастью, иномарка оказалась целой и вскоре была возвращена законным владельцам», - добавили в полиции.



Уголовное дело об угоне уже направлено в суд.