Происшествия

сегодня, 13:18

Угнанный автомобиль «Рено Дастер» нашли в поле

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#угон #автомобиль
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Иномарку вернули владельцу.

Ещё в декабре прошлого года в Долгоруковский отдел полиции обратилась Надежда Шумкова, которая не обнаружила в гараже свой автомобиль «Рено Дастер».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, спустя месяц полицейские нашли угнанный автомобиль. Оказалось, что похититель спрятал его в полях в Задонском районе.

«К счастью, иномарка оказалась целой и вскоре была возвращена законным владельцам», - добавили в полиции.

Уголовное дело об угоне уже направлено в суд.
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#угон #автомобиль
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Комментарии (2)

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А что

26 минут назад
За машина стоит на Тамбовской развязке,возле пионерлагерей?
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Мужик с Липецка

43 минуты назад
Зачем нам эти новости? Ну нашли или не нашли эту иномарку... Или не иномарку... К счастью или к несчастью... Под Задонском или над Задонском... В поле или не в поле... Какой вообще смысл в таких статьях?!
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