Организатор нарколаборатории получил 15 лет колонии строгого режима

В нарколаборатории было изъято 136 килограммов наркотиков.

Липецкий областной суд вынес приговор 42-летнему уроженцу Красноярского края Анатолию Бауэру за незаконное производство наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в январе 2020 года Анатолий Бауэр с соучастником (дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве) купил дом в Становлянском районе для организации нарколаборатории. Деньги на покупку соучастники получили от неизвестных инициаторов производства наркотиков, связь с которыми поддерживалась при помощи мессенджера.



На купленном участке была организована и оснащена оборудованием нарколаборатория. Пройдя обучение, подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотика. Затем они размещали пакеты с порошком в закладках, координаты которых отправляли кураторам.



В сентябре 2021 года преступление вскрыли сотрудники УФСБ по Липецкой области. Сообщника подсудимого задержали в нарколаборатории, а его самого – на территории Рязани. Было изъято 136 килограммов наркотиков.



Анатолий Бауэр полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Приговор ещё не вступил в силу.

