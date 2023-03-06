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Организатор нарколаборатории получил 15 лет колонии строгого режима

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#наркотики
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Организатор нарколаборатории получил 15 лет колонии строгого режима

В нарколаборатории было изъято 136 килограммов наркотиков.

Липецкий областной суд вынес приговор 42-летнему уроженцу Красноярского края Анатолию Бауэру за незаконное производство наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в январе 2020 года Анатолий Бауэр с соучастником (дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве) купил дом в Становлянском районе для организации нарколаборатории. Деньги на покупку соучастники получили от неизвестных инициаторов производства наркотиков, связь с которыми поддерживалась при помощи мессенджера.

На купленном участке была организована и оснащена оборудованием нарколаборатория. Пройдя обучение, подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотика. Затем они размещали пакеты с порошком в закладках, координаты которых отправляли кураторам.

В сентябре 2021 года преступление вскрыли сотрудники УФСБ по Липецкой области. Сообщника подсудимого задержали в нарколаборатории, а его самого – на территории Рязани. Было изъято 136 килограммов наркотиков.

Анатолий Бауэр полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в силу.
2 674
#наркотики
1

Комментарии (2)

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Сергей

14 минут назад
По половине выйдет за примерное поведение.
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555

19 минут назад
Почему не пожизненное поэтому наркота так и будет
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