Происшествия
сегодня, 12:37
Организатор нарколаборатории получил 15 лет колонии строгого режима
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В нарколаборатории было изъято 136 килограммов наркотиков.
Липецкий областной суд вынес приговор 42-летнему уроженцу Красноярского края Анатолию Бауэру за незаконное производство наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в январе 2020 года Анатолий Бауэр с соучастником (дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве) купил дом в Становлянском районе для организации нарколаборатории. Деньги на покупку соучастники получили от неизвестных инициаторов производства наркотиков, связь с которыми поддерживалась при помощи мессенджера.
На купленном участке была организована и оснащена оборудованием нарколаборатория. Пройдя обучение, подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотика. Затем они размещали пакеты с порошком в закладках, координаты которых отправляли кураторам.
В сентябре 2021 года преступление вскрыли сотрудники УФСБ по Липецкой области. Сообщника подсудимого задержали в нарколаборатории, а его самого – на территории Рязани. Было изъято 136 килограммов наркотиков.
Анатолий Бауэр полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в силу.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в январе 2020 года Анатолий Бауэр с соучастником (дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве) купил дом в Становлянском районе для организации нарколаборатории. Деньги на покупку соучастники получили от неизвестных инициаторов производства наркотиков, связь с которыми поддерживалась при помощи мессенджера.
На купленном участке была организована и оснащена оборудованием нарколаборатория. Пройдя обучение, подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотика. Затем они размещали пакеты с порошком в закладках, координаты которых отправляли кураторам.
В сентябре 2021 года преступление вскрыли сотрудники УФСБ по Липецкой области. Сообщника подсудимого задержали в нарколаборатории, а его самого – на территории Рязани. Было изъято 136 килограммов наркотиков.
Анатолий Бауэр полностью признал вину и раскаялся. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в силу.
2 674
Сергей
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