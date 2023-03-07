Бизнес

38 минут назад

«Женский день» в Скорняково-Архангельское

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«Женский день» в Скорняково-Архангельское

Усадьба «Скорняково-Архангельское» приглашает 11 марта в 18:00 посетить спектакль «Пила вино и хохотала» от самого маленького театра г.Санкт-Петербурга, «Театр двух».

Терапевтические диалоги о главном с успехом идут с 2015 года, и за это время вот уже более 50 000 зрительниц успели разделить невыдуманные истории с просторов интернета.

О чем спектакль?

Это спектакль-девичник о том, что мы рассказываем лучшей подруге, когда в нашей жизни начались отношения. Впервые для постановки были использованы женские откровения и тайны, собранные на просторах интернета.

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Представьте, что вы подсматриваете в замочную скважину, как две подруги на кухне за бутылочкой красного обсуждают новые отношения. Как ради них похудеть, почему он не дарит цветы, и зачем он сворачивает носки в «улиточки».

Каждый спектакль не похож на предыдущий, потому что зрители становятся персонажами, с которыми актрисы вступают в смелые диалоги и на ходу импровизируют.

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По отзывам зрителей, спектакль получается очень жизненным, энергичным, эмоциональным, одновременно трогательным и весёлым.

1 час 45 минут потрясающе интересного, трогательного и веселого спектакля без пауз и антрактов.

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Информационным партнером спектакля-девичника в Усадьбе по давней дружеской традиции становится коммуникативное агентство Прайд Медиа. И поскольку время, проведенное с удовольствием, потерянным не считается, давайте строить планы на весну и вместе воплощать их в жизнь!

Встречаемся 11 марта в 18:00 в Усадьбе «Скорняково-Архангельское».

Зал «Галерея»


Мероприятие для лиц старше 18 лет. Фото предоставлены ООО «Бальмонт»

В статье использованы материалы сайта театрдвух.рф

Усадьба Скорняково-Архангельское

ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район

с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

ПОДРОБНОСТИ и вся информация на сайте https://usadba-nadonu.ru/

Реклама. ООО «Бальмонт».
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