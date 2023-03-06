Липецкая область – на 46 месте в России по доступности бензина

На чистую среднюю зарплату в Липецкой области в январе 2023 года можно было приобрести 844 литра топлива. Об этом говорится в рейтинге доступности бензина, составленном РИА Новости. В исследования изучалось сколько бензина марки АИ-92 могут купить на среднемесячные зарплаты жители регионов.



В январе 2023 года цена бензина за литр составила 48,86 рубля. Его стоимость за год снизилась на 1,4%. Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в Липецкой области в месяц – 844 литра. По этому показателю регион занял 46 место в стране.



Среди регионов Черноземья Липецкая область оказалась в середине. На 43 месте – Курская область, где при цене литра бензина 45,77 рубля на среднюю чистую зарплату можно было купить 858 литров. Белгородская область заняла 44 место с ценой за литр 47,87 рубля и общим объемом 852 литра топлива. Воронежская область – на 49 месте (828 литров, 47,89 рубля за литр), Тамбовская область заняла 77 место (700 литров, 47,43 рубля).



Больше всего бензина на среднемесячный доход в январе можно было купить в Ямало-Ненецкого автономном округе (2685 литров) и Москве (2219 литров). А меньше 700 литров топлива в месяц могут купить жители восьми регионов. К ним относятся: Ивановская область (665 литров), Северная Осетия (654 литра), Калмыкия (654 литра), Дагестан (646 литров), Карачаево-Черкесия (640 литров), Кабардино-Балкария (620 литров), Чечня (597 литров) и Ингушетия (586 литров). Что касается цены на топливо, дороже всего оно обойдется в Чукотском автономном округе – 63 рубля за литр АИ-92. Самые низкие цены оказались в Ямало-Ненецком автономном округе - 41,88 рубля.



В целом по России в январе 2023 года на среднюю зарплату можно было приобрести 1166 литров топлива марки АИ-92, со стоимостью за литр 47,17 рубля. Его стоимость за год снизилась на 0,9%.



