В России

46 минут назад

Кабмин выделит свыше 1 млрд рублей на организацию выездных медбригад и МФЦ-госпиталей в новых регионах

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#медбригады #госпитали

Субсидию получат медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава России и регионов.

На обеспечение работы выездных бригад и полевых многофункциональных госпиталей, которые будут оказывать медицинскую помощь в новых субъектах страны, будет направлено чуть более 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмине.

Уточняется, что выделенные средства получат медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава РФ и регионов. Из специалистов, работающих в этих структурах, планируется сформировать выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную. Предполагается, что федеральные и региональные врачи также будут помогать коллегам на местах с организационно-методическими вопросами.

Отмечается, что практика организации выездных бригад и мобильных госпиталей была опробована во время пандемии коронавируса и доказала свою эффективность. Эти меры позволили более оперативно оказывать людям необходимую помощь.
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#медбригады #госпитали

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