сегодня, 11:20
Власти РФ могут направить на закупку судов 70 млрд рублей
Объем программы государственных субсидий на пополнение флота для внешнеторговых операций в период до 2034 года составит 70 миллиардов рублей.
Речь идет о судах разных типов и размеров, как подержанных, так и строящихся, — прежде всего о 60 балкерах, в том числе о 12 Capesize.
Также на субсидирование претендуют семь—девять контейнеровозов и семь многоцелевых судов. Танкеры в программе также есть, 15 единиц классом не выше Aframax (таких восемь), предназначенные для неуточненных типов грузов, - отмечает источник.
Ожидается, что банки выделят на эти цели более 150 млрд рублей, из которых правительство субсидирует порядка 70 млрд рублей, в том числе 24 млрд рублей — в ближайшие два года. При этом в программе почти нет нефтяных танкеров. По мнению аналитиков, потребности в судах для перевозки нефти уже закрыты "теневым флотом".
Покупать решили в первую очередь балкеры, которых у России почти нет. Предполагается заказать 60 судов такого типа, из них 12 будут размера Capesize (крупнейшие сухогрузы, которые из-за размера не могут пройти через Суэцкий и Панамский каналы).
Также в программу войдут семь многоцелевых судов, от семи до девяти контейнеровозов и 15 танкеров, предназначенные для неуточненных типов грузов. Один из собеседников издания утверждает, что речи о нефтяных танкерах не идет.
Субсидии выдаются не только на строительство судов, но и на пополнение флота на вторичном рынке. С их помощью власти планируют исправить ситуацию, сложившуюся с экспортом и импортом по морю. В 2022 году за такие поставки на 70 процентов отвечали суда, которые не контролируют российские компании, что в условиях санкций создает угрозу поставкам. В январской версии документа, утверждает источник, условия для предоставления субсидии заметно смягчили.
График финансирования программы пока не определен, разные собеседники издания дают разные цифры. Один утверждает, что в 2023-24 годах выделят 11 миллиардов и 13 миллиардов рублей соответственно, другой — 5 миллиардов и 30 миллиардов рублей.