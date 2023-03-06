В России

сегодня, 11:20

Власти РФ могут направить на закупку судов 70 млрд рублей

108
#закупка судов #экономика

Объем программы государственных субсидий на пополнение флота для внешнеторговых операций в период до 2034 года составит 70 миллиардов рублей.

Программа государственного субсидирования ставки по кредитам на закупку флота для экспортно-импортных операций РФ может распространиться на 85 судов общей стоимостью 150 млрд рублей, - сообщил источник "Ъ", знакомый с ходом обсуждения проекта.

Речь идет о судах разных типов и размеров, как подержанных, так и строящихся, — прежде всего о 60 балкерах, в том числе о 12 Capesize.

Также на субсидирование претендуют семь—девять контейнеровозов и семь многоцелевых судов. Танкеры в программе также есть, 15 единиц классом не выше Aframax (таких восемь), предназначенные для неуточненных типов грузов, - отмечает источник.

Ожидается, что банки выделят на эти цели более 150 млрд рублей, из которых правительство субсидирует порядка 70 млрд рублей, в том числе 24 млрд рублей — в ближайшие два года. При этом в программе почти нет нефтяных танкеров. По мнению аналитиков, потребности в судах для перевозки нефти уже закрыты "теневым флотом".

Покупать решили в первую очередь балкеры, которых у России почти нет. Предполагается заказать 60 судов такого типа, из них 12 будут размера Capesize (крупнейшие сухогрузы, которые из-за размера не могут пройти через Суэцкий и Панамский каналы).

Также в программу войдут семь многоцелевых судов, от семи до девяти контейнеровозов и 15 танкеров, предназначенные для неуточненных типов грузов. Один из собеседников издания утверждает, что речи о нефтяных танкерах не идет.

Субсидии выдаются не только на строительство судов, но и на пополнение флота на вторичном рынке. С их помощью власти планируют исправить ситуацию, сложившуюся с экспортом и импортом по морю. В 2022 году за такие поставки на 70 процентов отвечали суда, которые не контролируют российские компании, что в условиях санкций создает угрозу поставкам. В январской версии документа, утверждает источник, условия для предоставления субсидии заметно смягчили.

График финансирования программы пока не определен, разные собеседники издания дают разные цифры. Один утверждает, что в 2023-24 годах выделят 11 миллиардов и 13 миллиардов рублей соответственно, другой — 5 миллиардов и 30 миллиардов рублей.
108
#закупка судов #экономика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кабмин выделит свыше 1 млрд рублей на организацию выездных медбригад и МФЦ-госпиталей в новых регион...
#медбригады #госпитали
Кабмин выделит свыше 1 млрд рублей на организацию выездных медбригад и МФЦ-госпиталей в новых регион...

44 минуты назад

В России
«Известия» сообщают о планах РЭО о замене бумажных квитанций за ЖКУ электронными
#ЖКУ #квитанции
«Известия» сообщают о планах РЭО о замене бумажных квитанций за ЖКУ электронными

сегодня, 10:40

В России
В Белгородской области система ПВО сбила три ракеты
#ПВО #ракеты #Белгород
В Белгородской области система ПВО сбила три ракеты

сегодня, 09:59

В России
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом
Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом

вчера, 22:58

В России
В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд
В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд

вчера, 21:34

В России
Покупатель погиб из-за обрушения фасада магазина
Покупатель погиб из-за обрушения фасада магазина

вчера, 21:27

В России