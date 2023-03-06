В России
36 минут назад
«Известия» сообщают о планах РЭО о замене бумажных квитанций за ЖКУ электронными
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В РЭО считают, что ежемесячная рассылка печатных документов приводит к трате 50 тонн бумаги.
Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), - пишут "Известия". В ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с Минстроем, - сообщается в письме гендиректора РЭО Дениса Буцаева в ведомство.
Для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров, вариант с квитанцией на бумаге следует сохранить, - считают в РЭО.
В повседневной жизни бумага — это один из самых потребляемых материалов, ежегодно в стране используют миллионы тонн, - говорится в документе.
В РФ более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 т бумаги, ведь один такой документ весит 1 г., - отметили в РЭО.
И чем больше ее потребляют, тем больше производят, а значит, используют природные ресурсы избыточно, уверены в компании. Более того, в процессе производства первичного сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора, - заявили в РЭО.
Конечно, бумага — популярное вторичное сырье, материал при этом всегда готов для отправки на переработку, - заявил гендиректор РЭО в письме. Обработка макулатуры в РФ сейчас находится на уровне мировых стандартов. В стране работает порядка 90 предприятий, которые занимаются утилизацией бумаги и картона. Ежегодно они перерабатывают около 4 млн т таких отходов. Они, например, становятся сырьем для туалетной бумаги. Но, чтобы это произошло, нужно сдавать макулатуру на переработку.
А также в начале марта 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Это отразилось на расходах управляющих и ресурсоснабжающих организаций — печать платежных документов стала обходиться им дороже, - подчеркнули в РЭО.
Президент РФ уже поручал правительству сформировать план по поэтапному переходу к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ, - отметили в Минстрое.
Эксперты уже разрабатывают необходимые шаги. Один из них — решить, нужны ли поправки в законодательство, которые позволят перейти к электронным документам на оплату ЖКУ. В этом случае властям придется установить требования к форме и порядку создания таких квитанций. При этом параллельно специалисты работают над тем, чтобы люди могли получать бумажную платежку, если захотят. С соответствующей просьбой они должны будут обратиться к поставщикам коммунальных услуг, - считают в ведомстве.
Переход на электронные платежки позволит сократить производство бумаги, которое необходимо для этих документов. Уменьшить объем изготовления материала всегда лучше, чем отправлять его на переработку, - полагают эксперты.
По их словам, компании настроены на то, чтобы не использовать лишние материалы и упаковку.
Однако полностью отказаться от бумажных платежек не получится, - полагает зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. В России есть категории граждан, которые не используют интернет и оплачивают услуги ЖКУ, используя печатные документы. Эксперт подчеркнула, что это не только пенсионеры, жители деревень и сел, которые удалены от онлайна, но и граждане, проживающие в городе. Им важно взять квитанцию в руки и сохранить ее на случай претензий, например по образовавшемуся долгу или другой причине.
Поэтому переходить на электронный вариант документа нужно будет осторожно, - считает она. Подход может быть таким: человеку нужно будет написать заявление управляющей компании о том, готов ли он отказаться от бумажных квитанций.
Для некоторых категорий жителей многоквартирных домов, например пенсионеров, вариант с квитанцией на бумаге следует сохранить, - считают в РЭО.
В повседневной жизни бумага — это один из самых потребляемых материалов, ежегодно в стране используют миллионы тонн, - говорится в документе.
В РФ более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 т бумаги, ведь один такой документ весит 1 г., - отметили в РЭО.
И чем больше ее потребляют, тем больше производят, а значит, используют природные ресурсы избыточно, уверены в компании. Более того, в процессе производства первичного сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора, - заявили в РЭО.
Конечно, бумага — популярное вторичное сырье, материал при этом всегда готов для отправки на переработку, - заявил гендиректор РЭО в письме. Обработка макулатуры в РФ сейчас находится на уровне мировых стандартов. В стране работает порядка 90 предприятий, которые занимаются утилизацией бумаги и картона. Ежегодно они перерабатывают около 4 млн т таких отходов. Они, например, становятся сырьем для туалетной бумаги. Но, чтобы это произошло, нужно сдавать макулатуру на переработку.
А также в начале марта 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Это отразилось на расходах управляющих и ресурсоснабжающих организаций — печать платежных документов стала обходиться им дороже, - подчеркнули в РЭО.
Президент РФ уже поручал правительству сформировать план по поэтапному переходу к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ, - отметили в Минстрое.
Эксперты уже разрабатывают необходимые шаги. Один из них — решить, нужны ли поправки в законодательство, которые позволят перейти к электронным документам на оплату ЖКУ. В этом случае властям придется установить требования к форме и порядку создания таких квитанций. При этом параллельно специалисты работают над тем, чтобы люди могли получать бумажную платежку, если захотят. С соответствующей просьбой они должны будут обратиться к поставщикам коммунальных услуг, - считают в ведомстве.
Переход на электронные платежки позволит сократить производство бумаги, которое необходимо для этих документов. Уменьшить объем изготовления материала всегда лучше, чем отправлять его на переработку, - полагают эксперты.
По их словам, компании настроены на то, чтобы не использовать лишние материалы и упаковку.
Однако полностью отказаться от бумажных платежек не получится, - полагает зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. В России есть категории граждан, которые не используют интернет и оплачивают услуги ЖКУ, используя печатные документы. Эксперт подчеркнула, что это не только пенсионеры, жители деревень и сел, которые удалены от онлайна, но и граждане, проживающие в городе. Им важно взять квитанцию в руки и сохранить ее на случай претензий, например по образовавшемуся долгу или другой причине.
Поэтому переходить на электронный вариант документа нужно будет осторожно, - считает она. Подход может быть таким: человеку нужно будет написать заявление управляющей компании о том, готов ли он отказаться от бумажных квитанций.
74