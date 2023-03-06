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сегодня, 09:59

В Белгородской области система ПВО сбила три ракеты

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#ПВО #ракеты #Белгород

Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки.

Система ПВО отразила украинский ракетный удар по Новому Осколу, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются" - написал Гладков в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, в результате инцидента пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения рук. Также осколками повреждены фасады зданий и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Сейчас к месту ЧП направляются оперативные и экстренные службы.

Накануне в Белгородской области ВСУ обстреляли село Щетиновка. Тогда обошлось без пострадавших. Снаряд повредил сарай на территории сельхозпредприятия и линию ЛЭП.
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#ПВО #ракеты #Белгород

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