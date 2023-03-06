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В Белгородской области система ПВО сбила три ракеты
Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки.
Система ПВО отразила украинский ракетный удар по Новому Осколу, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются" - написал Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, в результате инцидента пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения рук. Также осколками повреждены фасады зданий и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Сейчас к месту ЧП направляются оперативные и экстренные службы.
Накануне в Белгородской области ВСУ обстреляли село Щетиновка. Тогда обошлось без пострадавших. Снаряд повредил сарай на территории сельхозпредприятия и линию ЛЭП.
"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито 3 ракеты. Последствия на земле уточняются" - написал Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, в результате инцидента пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения рук. Также осколками повреждены фасады зданий и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа. Сейчас к месту ЧП направляются оперативные и экстренные службы.
Накануне в Белгородской области ВСУ обстреляли село Щетиновка. Тогда обошлось без пострадавших. Снаряд повредил сарай на территории сельхозпредприятия и линию ЛЭП.