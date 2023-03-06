Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: зима не сдаётся. Юбилей актрисы и как стать неотразимой перед 8 марта

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: зима не сдаётся. Юбилей актрисы и как стать неотразимой перед 8 марта

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

Зима не сдаётся

После плюсовой температуры в первых числах марта в Липецке опять похолодание. Сегодня обещают от 3 до 5 градусов мороза, переменную облачность и небольшой снег.

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Воду отключат на 4-х улицах

И без того тяжёлый понедельник липчанам не будут усугублять массовым отключением воды. Сегодня с 10:00 до 20:00 всё обойдётся несколькими домами на 4-х улицах: Гагарина, 95/2; Коммунальной, 10, 12: Терешковой, 3/2, 3/3, 5/2, 5/3; Фрунзе, 30, 32.

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Без воды останется детский садик №18 на улице Гагарина, 93/2.

Без света один дом

В связи с проведением ремонтных работ на электрических сетях с 09:00 до 17:00 не будет света на улице Алмазной, 40.

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Пробки

Народ немного отдохнул в выходные, народ готов выезжать. А значит не избежать пробок, причем с раннего утра. Вновь советуем не надеяться на авось. А задержаться на пару минут над изучением «Яндекс-пролок» или аналогичных приложений. Возможно, эти пара минут помогут выбрать оптимальный маршрут и сэкономят вам кучу времени.

8 марта близко-близко

На календаре 6-е число, а в Липецке уже вовсю готовятся к Международному женскому дню. Да что готовятся – празднуют!

Сегодня в 14:00 откроется выставка детских рисунков и поделок, посвящённая самому весеннему празднику. Юные художники, мастера и просто талантливые дети подадут идеи сверстникам, как можно поздравить мам, бабушек, сестёр и одноклассниц.

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А в ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) в 15:00 состоится традиционный городской праздничный концерт. Важное его частью станет чествование победительниц ежегодного конкурса «Липчанка года». В этом году отметят семерых женщин – от учительницы начальных классов до директора гимназии, от машинистки крана до руководительницы структурного подразделения банка.

Юбилей Ирина Купченко

В Липецке никогда не забудут историю кинематографа, пока киновед Алексей Колбаско читает свои блестящие лекции о любимых артистах и режиссёрах. Сегодня добро пожаловать 15:30 в библиотеку на Тракторном (ул. Илыча, 16), речь пойдёт о народной артистке Ирине Купченко. Для кого-то она – княгиня из драмы о декабристах «Звезда пленительного счастья», для молодого поколение – учительница с пистолетом из кинофильма «Училка».

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Актриса живёт и здравствует (к слову, она родилась в семье советского военнослужащего в столице Австрии Вене), а 1 марта отпраздновала серьёзный юбилей – 75 лет. И, конечно, Алексей Колбаско тут же приготовил лекцию. «Знаток 80-го уровня» не просто перескажет факты из биографии «звезды», а подробно разъяснит, как у экранных персонажей Ирины Купченко формировался образ сильных и цельных героинь, хрупких на первый взгляд, но со стальным стержнем внутри.

Купченко удалось создать крепкий семейный союз с любимым миллионами зрителей Василием Лановым и сняться с ним в одном полнометражном фильме и в нескольких сериалах. Чтобы проиллюстрировать свой рассказ, Колбаско, как волшебник, покажет кино – в смысле продемонстрирует фрагменты из фильмов разных лет.

В Дом музыки на… выставку картин

В липецкий Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) теперь можно ходить не только за тем, чтобы наслаждаться волшебными звуками. Здесь можно увидеть выставку «И только полёт на пронзительный Свет», которая состоит из ретроспективы работ Татьяны Кузнецовой (1966-2016). Куратором выставки является известная липецкая искусствовед и журналист Ирина Чемякина.

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Выставка продлится до 27 марта, вход свободный.

В Липецке ищут свалки

И находят! Сотрудники администрации города только на прошлой неделе нашли места для несанкционированного хранения отходов на улицах Боровой и Ковалёва.

Со стихийными свалками обещают бороться – вплоть до установки рядом с ними камер видеонаблюдения, чтобы выявить тех, кто захламляет любимый город. Рейды обещают сделать регулярными по поручению губернатора Игоря Артамонова.

За выброс мусора в неположенных местах предусмотрен штраф для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей. А если этим занимается организация, то штрафы могут доходить до 100-250 тысяч рублей, деятельность могут приостановить до 90 суток.

Если вам известно о свалках, то обращаться нужно в городской департамент развития территории, который находится на улице Советской, 68. Его телефон (4742) 22-13-30.

Месяц март, тонкий лёд

Всё, хватит. Забираем удочки, выходим на берег. Лёд на липецких водоемах из-за тёплой зимы в этом году уменьшается быстрее. Вот-вот, и он станет тоньше минимально допустимых 10 сантиметров, выход на него представляет опасность.

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Сотрудники городского управления ГО и ЧС, МЧС, УГПСС продолжают регулярные рейды по наиболее популярным местам среди липецких рыбаков. Пока проводят профилактические беседы, скоро получат право штрафовать.

Напоминаем основные правила поведения на тонком льду:

- не собираться больше трёх на ограниченном участке;

- не проверять лёд на прочность в стиле Джеки Чана – ударом ноги;

- не выходить на лёд в состоянии опьянения, в тёмное время суток и в условиях плохой видимости;

- не в коем случае не въезжать на замерзшие реки на автомобиле;

- не приближаться к трещинам и промоинам;

- не бурить лунки чаще чем на расстоянии 5-6 метров одна от другой.

Не родись красивой, а стань ею

Следующая часть заинтересует женскую аудиторию, все-таки скоро праздник. По данным «Авито-услуг» перед 8 марта заметно возрастает спрос на бьюти-услуги. Так, в начале марта спрос на услуги визажистов вырос на 98 процентов! Макияж стоит от 1000 рублей – нюдовый ежедневный, от 2500 – вечерний. Самым дорогостоящим традиционно является макияж невесты — цена за него стартует обычно от 3 500 рублей

На услуги парикмахеров спрос вырос на 88 процентов. Средняя цена услуги тысяча рублей, но верхнего предела нет. Бывает дорого. Очень дорого.

На третьем месте расположились мастера по маникюру и педикюру, их востребованность перед праздниками подорожала на 72 процента. Но есть и хорошие новости: мастеров пилить и красить ногти по сравнению с прошлым годом стало больше на 51%. Поэтому их услуги подешевели – в среднем на 13% за год, средний чек составляет 750 рублей.

Специалисты «Авито» дали советы, как выбрать квалифицированного мастера: изучить отзывы в Сети, попросить показать сертификат о квалификации, посмотреть портфолио работ. И будете вы неотразимы!

Дорогие липчане! Скоро праздник, настраиваться на рабочий лад непросто, но не стоит предавать забвению этот грешный мир. Напротив, в наше время предупрежден и информирован – значит, вооружён. У липчан есть отличная возможность узнавать всё самое интересное и полезное в одном месте – на GOROD48. Чаще заглядывайте на наш сайт, делитесь своим мнением в комментариях и разговорах с коллегами. Мы ждём вас 24 часа в сутки.

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#Сегодня в Липецке

Комментарии (4)

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Смех

7 минут назад
Гомерический хохот, ну да, то-то и показывают демонстрации то здесь, то там))). И если уж совсем не беспределят демонстранты, никто их не разгоняет. Только у нас умиротворение и "судьбоносный консенсус" во всём))). Поспорил бы, да недосуг.
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Гомерический хохот

21 минуту назад
Смех, это правило давно во всем мире принято, вы долго спите))))
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Смех

28 минут назад
Не собираться больше 3-х на ограниченном участке - это правило поведения не только на тонком льду, но и в целом по стране))).
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Электорат

48 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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