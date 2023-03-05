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вчера, 23:03
Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня с 1979 года
Ученые зафиксировали самую низкую за 44 года площадь льда в Антарктиде, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.
Это третий антирекорд с 25 февраля 2022 года, когда льды, окаймляющие самый южный континент, занимали 1,92 млн кв. км. 15 февраля 2023 года ледяное кольцо растаяло до 1,91 млн кв. км, а к 25 февраля уменьшилось до 1,79 млн кв. км.
Эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилл Хоббс объяснил, что причиной потери льдов Антарктиды является не солнечный свет — поскольку морской лед обладает особой отражающей способностью, — а открытая вода, которая от него нагревается.
Истончение морского ледяного пояса Антарктиды усиливает воздействие штормов на шельфовые ледники, таяние которых грозит повышением уровня мирового океана. Особое опасение вызывает ледник Туэйтса в море Амундсена, известный как "ледник судного дня" - в нем содержится столько воды, что мировой океан может подняться на полметра при его таянии.
Это третий антирекорд с 25 февраля 2022 года, когда льды, окаймляющие самый южный континент, занимали 1,92 млн кв. км. 15 февраля 2023 года ледяное кольцо растаяло до 1,91 млн кв. км, а к 25 февраля уменьшилось до 1,79 млн кв. км.
Эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилл Хоббс объяснил, что причиной потери льдов Антарктиды является не солнечный свет — поскольку морской лед обладает особой отражающей способностью, — а открытая вода, которая от него нагревается.
Истончение морского ледяного пояса Антарктиды усиливает воздействие штормов на шельфовые ледники, таяние которых грозит повышением уровня мирового океана. Особое опасение вызывает ледник Туэйтса в море Амундсена, известный как "ледник судного дня" - в нем содержится столько воды, что мировой океан может подняться на полметра при его таянии.