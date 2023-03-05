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В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд
В Актюбинской области на западе Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд сообщением "Бишкек-Самара", сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
Инцидент был зафиксирован в 10:30 по местному времени (7:30 мск) на станции Бершугир в Шалкарском районе. Согласно предварительным данным, произошло боковое столкновение состава, шедшего по маршруту Бишкек — Самара, с маневровым локомотивом. В результате случился сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда.
В поезде находились более 200 человек — граждане Киргизии, России и Казахстана, а также работники железнодорожной компании «Казахстан темир жолы». В настоящее время они размещены в других вагонах поезда, в госпитализации никто не нуждается.
На место ЧП направлен спасательный вертолет, спасательные подразделения и восстановительный поезд. Правоохранительные органы установят причины происшествия.
Инцидент был зафиксирован в 10:30 по местному времени (7:30 мск) на станции Бершугир в Шалкарском районе. Согласно предварительным данным, произошло боковое столкновение состава, шедшего по маршруту Бишкек — Самара, с маневровым локомотивом. В результате случился сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда.
В поезде находились более 200 человек — граждане Киргизии, России и Казахстана, а также работники железнодорожной компании «Казахстан темир жолы». В настоящее время они размещены в других вагонах поезда, в госпитализации никто не нуждается.
На место ЧП направлен спасательный вертолет, спасательные подразделения и восстановительный поезд. Правоохранительные органы установят причины происшествия.