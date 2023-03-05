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сегодня, 21:27

Покупатель погиб из-за обрушения фасада магазина

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Человек погиб при обрушении кровли в городе Фурманов, сообщает Российская Газета со ссылкой на ГУ МЧС по Ивановской области.

По предварительной информации, крыша магазина обрушилась под тяжестью снега. "Погиб один человек, мужчина. Предварительная причина - под тяжестью снега произошло обрушение элемента кровли здания", - сообщается в заявлении МЧС.

В пресс-службе сообщили, что на месте обрушения работают спасатели и пожарные. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя») УК России.
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