Липчанка украла из дома пенсионерки в Курской области 50 тысяч рублей

В Курскую область для следственных действий доставлена задержанная 38-летняя липчанка, по подозрению в краже у 83-летней пенсионерки крупной суммы денег.



В Щигровском районе Курской области неизвестные обокрали 83-летнюю бабушку, когда та находилась во дворе дома. Из ее дома исчезли 50 тысяч рублей.



Полицейские выяснили, что в это же время в селе была замечена машина с номерами Липецкой области. Путем нехитрых действий полицейские вскоре выяснили, кому машина принадлежит и откуда прибыла в село.



В Липецкую область направилась опергруппа местного УМВД.



- Во время командировки в соседний регион были проверены водитель и пассажирка автомобиля, которая при опросе созналась в краже и рассказала, как было совершено преступление. 38-летняя ранее судимая злоумышленница незаметно вошла в дом, когда пенсионерка была во дворе и не слышала посторонних шагов. Нескольких минут хватило подозреваемой, чтобы найти деньги и уйти, оставшись незамеченной. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За хищение с незаконным проникновением в жилище предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.



