Происшествия

сегодня, 16:56

Липчанка украла из дома пенсионерки в Курской области 50 тысяч рублей

390
#кража
Липчанка украла из дома пенсионерки в Курской области 50 тысяч рублей

В Курскую область для следственных действий доставлена задержанная 38-летняя липчанка, по подозрению в краже у 83-летней пенсионерки крупной суммы денег.

В Щигровском районе Курской области неизвестные обокрали 83-летнюю бабушку, когда та находилась во дворе дома. Из ее дома исчезли 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в это же время в селе была замечена машина с номерами Липецкой области. Путем нехитрых действий полицейские вскоре выяснили, кому машина принадлежит и откуда прибыла в село.

В Липецкую область направилась опергруппа местного УМВД.

- Во время командировки в соседний регион были проверены водитель и пассажирка автомобиля, которая при опросе созналась в краже и рассказала, как было совершено преступление. 38-летняя ранее судимая злоумышленница незаметно вошла в дом, когда пенсионерка была во дворе и не слышала посторонних шагов. Нескольких минут хватило подозреваемой, чтобы найти деньги и уйти, оставшись незамеченной. По факту кражи возбуждено уголовное дело. За хищение с незаконным проникновением в жилище предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области.

390
#кража

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке расследуют обстоятельства гибели во время пожара 60-летней женщины
#пожар #труп
1
В Липецке расследуют обстоятельства гибели во время пожара 60-летней женщины

сегодня, 13:58

Происшествия
В Лебедянском районе задержан закладчик
#наркотики #курьер
22
В Лебедянском районе задержан закладчик

сегодня, 09:22

Происшествия
Столкновение автобуса с машиной на улице Неделина зафиксировала камера наблюдения
#ДТП
14
Столкновение автобуса с машиной на улице Неделина зафиксировала камера наблюдения

сегодня, 09:11

Происшествия
На Соколе юный самокатчик попал под колеса «Ниссана»
#ДТП #самокат
14
На Соколе юный самокатчик попал под колеса «Ниссана»

вчера, 17:18

Происшествия
В пожаре на улице Вермишева погибла 60-летняя женщина
#Пожар #гибель в огне
3
В пожаре на улице Вермишева погибла 60-летняя женщина

вчера, 13:22

Происшествия
«Бильярд» на Неделина: легковушка в автобус, автобус – в столб
#ДТП #авария
22
«Бильярд» на Неделина: легковушка в автобус, автобус – в столб

вчера, 11:14

Происшествия