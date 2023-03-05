Общество

33 минуты назад

На нескольких липецких улицах отключат воду из-за замены приборов учета и плановых ремонтов

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#отключение воды #
На нескольких липецких улицах отключат воду из-за замены приборов учета и плановых ремонтов

На нескольких городских улицах в понедельник отключат воду по причине замены приборов учета на насосных станциях.

«РВК-Липецк» предупреждает о временном, в промежутке с 10:00 до 17:00, отключении холодной воды на 2 часа потребителям по адресам: ул. Фрунзе, 30, 32; ул. Коммунальная, 12. Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Фрунзе, 30; ул. Звездная, 2, 3, 4/3, 4а, 4/2, 4/1. Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Звёздная, 4/2; ул. Московская, 101, 103, 85, 87, 89, 91, 99, 95; ул. Полиграфическая, 10, 12, 4, 6, 8а, 8.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Московская, 91.

Также 6 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители четырех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 3/2, 3/3, 5/2, 5/3 по улице Терешковой, № 95/2 по улице Гагарина, а также здание детского сада № 18 по адресу: улица Гагарина, 93/2. Цистерна с водой для питья будет находиться возле здания детского сада № 18 по адресу: улица Гагарина, 93/2.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 30, 32 по улице Фрунзе, №№ 10, 12 по улице Коммунальной – подвоз воды будет организован к дому № 34 по улице Фрунзе.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

6 марта ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго» - с 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 40 по улице Алмазной. 


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#отключение воды #

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