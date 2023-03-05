Завтра в Липецкой области до +3

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием очередного циклона с Атлантики – в регионе, как и в ЦФО в целом ожидается небольшой снег. 8 марта ночью пройдут умеренные снег и мокрый снег, днем ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 и 7 марта – 2-3 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 8 марта – 0-1 градуса тепла, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта в Липецкой области переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6 градусов, днем – от -2 до +3 градусов.



В Липецке переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит около нуля градусов.



День 6 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 25 градусов мороза.