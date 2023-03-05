14 минут назад
Юрий Таран: «Недопустимо, когда родительские чаты превращаются в «эмоциональные помойки»
Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран на минувшей неделе посетил Усманский район, где произошел конфликт между родителями, учителями, учениками сельской школы. Детский правозащитник сообщил, что информация подтвердилась.
«Заканчивается тяжелая в эмоциональном плане рабочая неделя… Жалобы родителей потребовали личного вмешательства и выезда в образовательные учреждения. И увы, но пришлось напоминать директорам и педагогам о соблюдении норм этики и своей ответственности. Радует, что все-таки эти случаи в нашем регионе единичные», - сообщил Юрий Таран.
По словам уполномоченного по защите прав детей в регионе, подтвердились факты неблагоприятной психологической атмосферы в 5 классе одной из сельских школ Усманского района.
«Энергия, активность, некоторая агрессивность детей не получили со стороны классного руководителя и психолога должного воспитательного выражения. Предписанные законом ресурсы профилактической работы использованы не были и существуют они лишь формально. Только сейчас будет проанализирована работа органов системы профилактики по объективному и оперативному рассмотрению конфликтов.
Безусловно, директору и классным руководителям необходимо кардинально изменять подходы к работе с родителями; больше внимания уделять педагогическому просвещению и объяснению. И сами родители должны принять, что их неэтичное поведение влияет на поведение детей. Недопустимо, когда родительские чаты превращаются в «эмоциональные помойки», в которых родители доходят до личных оскорблений и угроз, в том числе в адрес чужих детей.
В очередной раз возникли вопросы о необоснованных сборах денежных средств с родителей. Напоминаю!!! Родители учащихся вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе. Ничего иного быть не может!
Насколько я знаю, проверки действий должностных лиц проводятся, нахожусь на связи с правоохранительными структурами и буду держать на контроле ситуацию и в этой школе, и в школе, куда были вынуждены перевестись дети одной из семей», - написал на своих официальных страницах в соцсетях Юрий Таран.
GOROD48 полторы недели назад сообщал о конфликтах в одной из школ Усманского района. Родители нескольких учеников на видео рассказали о случаях школьных поборов, о конфликтах в родительских чатах, избиениях учеников. Аппарат Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области, УМВД России по Липецкой области и прокуратура региона начали проверку озвученных фактов.
Фото: vk.com/uppr48