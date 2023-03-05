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В Иране вспыхнули протесты из-за отравлений школьниц
В Тегеране и ряде других городов вспыхнули протесты из-за отравления школьниц неизвестным токсичным веществом, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Девочки жаловались на тошноту, учащенное сердцебиение, головные боли, сообщает агентство со ссылкой на социальные сети. Пострадали несколько сотен учениц.
«В ходе полевых исследований были обнаружены подозрительные образцы, которые исследуются для выявления причин заболевания учащихся. Результаты будут опубликованы в ближайшее время», — заявил глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли.
Предполагается, что за отравлениями могут стоять радикальные исламистские группировки, выступающие против женского образования.
Девочки жаловались на тошноту, учащенное сердцебиение, головные боли, сообщает агентство со ссылкой на социальные сети. Пострадали несколько сотен учениц.
«В ходе полевых исследований были обнаружены подозрительные образцы, которые исследуются для выявления причин заболевания учащихся. Результаты будут опубликованы в ближайшее время», — заявил глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли.
Предполагается, что за отравлениями могут стоять радикальные исламистские группировки, выступающие против женского образования.