Происшествия
сегодня, 09:22
В Лебедянском районе задержан закладчик
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20-летний молодой человек решил заработать на раскладке наркотиков по тайникам, но его поймали
В Лебедянском районе полицейские задержали 20-летнего жителя Липецкой области, который раскладывал по тайникам пакеты с наркотиком.
Задержанный курьер-закладчик признался, что решил таким образом заработать. В тайнике полицейские нашли 561,2 граммов мефедрона.
- В настоящее время молодой человек арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Задержанный курьер-закладчик признался, что решил таким образом заработать. В тайнике полицейские нашли 561,2 граммов мефедрона.
- В настоящее время молодой человек арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
8 991
Адвокат
Вася
Димка
Гостья1
Гостья1
Адвокат
Адвокат
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