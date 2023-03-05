Происшествия

сегодня, 09:22

В Лебедянском районе задержан закладчик

8 991
#наркотики #курьер
В Лебедянском районе задержан закладчик

20-летний молодой человек решил заработать на раскладке наркотиков по тайникам, но его поймали

В Лебедянском районе полицейские задержали 20-летнего жителя Липецкой области, который раскладывал по тайникам пакеты с наркотиком.

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Задержанный курьер-закладчик признался, что решил таким образом заработать. В тайнике полицейские нашли 561,2 граммов мефедрона.

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- В настоящее время молодой человек арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
8 991
#наркотики #курьер

Комментарии (8)

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Адвокат

3 минуты назад
Димка, это ты совершенно прав!
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Вася

12 минут назад
Адвокат, чтоб тебя тоже оформили
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Димка

37 минут назад
Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло :)
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Гостья1

38 минут назад
Создавать надо поселения в заброшенны сёлах и под надзором органов заставлять работать и лечить их. Только анонимно,чтобы наркозависимые не боялись огласки и сиогли вернуться к нормальной жизни, они же погибают!!! Наркодиспансер из города перевести в пригородную зону,чтобы не наглядно было и анонимно приехать на капельницы. А тюрьмы и колонии их только больше с криминальным миром сорганизуют. Они самостоятельно не смогут побороть тягу к наркотикам.
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Гостья1

47 минут назад
Это для них-р а б о т а,!??? Работать не хотят,а жить красиво хочется..Подсели сами и за дозу препарата соглашаются распространять . Остановитесь!жизнь свою и близких не превращайте в ад,!!!.
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Адвокат

сегодня, 09:45
В этом надо знать к какому адвокату обратиться! Это самое важное! И как можно скорее!
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Адвокат

сегодня, 09:36
У меня был не так давно такой клиент. Оформил ему всего-то 8 лет колонии. Так что не все потеряно для парнишки!
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Я

сегодня, 09:32
Пойдет Родину защищать!
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