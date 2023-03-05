В Лебедянском районе задержан закладчик

20-летний молодой человек решил заработать на раскладке наркотиков по тайникам, но его поймали

В Лебедянском районе полицейские задержали 20-летнего жителя Липецкой области, который раскладывал по тайникам пакеты с наркотиком.Задержанный курьер-закладчик признался, что решил таким образом заработать. В тайнике полицейские нашли 561,2 граммов мефедрона.- В настоящее время молодой человек арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция по данной статье, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.