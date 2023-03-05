В России
30 минут назад
Три человека пострадали в результате стрельбы в Санкт-Петербурге
Неизвестный открыл стрельбу по людям на улице Рубинштейна – одной из самых оживленных в Санкт-Петербурге. В результате нападения ранения получили трое мужчин, передает издание «Известия».
В социальных сетях свидетели произошедшего отметили, что стрельба произошла на выходе из театра на Рубинштейна. После представления неизвестный, стоящий вблизи здания, начал стрелять по людям из пистолета.
В результате происшествия три мужчины получили травмы, одному из них оказали медицинскую помощь на месте. Двое были госпитализированы в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.
В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
В социальных сетях свидетели произошедшего отметили, что стрельба произошла на выходе из театра на Рубинштейна. После представления неизвестный, стоящий вблизи здания, начал стрелять по людям из пистолета.
В результате происшествия три мужчины получили травмы, одному из них оказали медицинскую помощь на месте. Двое были госпитализированы в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.
В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.