В России

30 минут назад

Три человека пострадали в результате стрельбы в Санкт-Петербурге

220
Неизвестный открыл стрельбу по людям на улице Рубинштейна – одной из самых оживленных в Санкт-Петербурге. В результате нападения ранения получили трое мужчин, передает издание «Известия».

В социальных сетях свидетели произошедшего отметили, что стрельба произошла на выходе из театра на Рубинштейна. После представления неизвестный, стоящий вблизи здания, начал стрелять по людям из пистолета.

В результате происшествия три мужчины получили травмы, одному из них оказали медицинскую помощь на месте. Двое были госпитализированы в Мариинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
220

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ребенок утонул, плавая на самодельном плавсредстве
Ребенок утонул, плавая на самодельном плавсредстве

28 минут назад

В России
«АвтоВАЗ» возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти
«АвтоВАЗ» возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти

31 минуту назад

В России
Из петербургского храма украли ценности почти на 400 тысяч рублей
Из петербургского храма украли ценности почти на 400 тысяч рублей

вчера, 16:03

В России
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Сахалина
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Сахалина

вчера, 16:01

В России
Около 300 человек эвакуировали из ТЦ «Мега Химки»
Около 300 человек эвакуировали из ТЦ «Мега Химки»

вчера, 15:39

В России
#импланты
Ученые придумали способ увеличить прочность костных имплантов в 30 раз

03.03.2023 17:57

В России