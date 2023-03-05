В России

33 минуты назад

Ребенок утонул, плавая на самодельном плавсредстве

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Восьмилетний мальчик из станицы Новомалороссийской Выселковского района утонул при попытке переплыть реку на самодельном плавсредстве, которое пошло ко дну. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю, передает Коммерсант.

Трагедия произошла вечером 3 марта. Двое второклассников решили пересечь реку на бесхозной деревянной лодке.

Во время прогулки они стали раскачивать лодку, после чего она опрокинулась. Местный житель попытался спасти детей. Одного удалось вытащить на берег, второй мальчик утонул. Его ищут.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. Расследование дела поставлено на контроль руководства регионального управления СКР.



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