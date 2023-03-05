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35 минут назад

«АвтоВАЗ» возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти

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"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти, передает РИА Новости. В компании рассчитывают начать продажи модели в мае.

"Нам необходимо как минимум два месяца для того, чтобы все наши дилерские центры, а их более трёхсот, обеспечить хотя бы несколькими экземплярами Lada Vesta NG. Рассчитываем, что с мая начнутся продажи", - сказал президент АвтоВАЗа.

Для новой "Весты" это второй старт серийного производства. Впервые товарные образцы модели сошли в феврале 2022 года с "домашнего" конвейера на заводе "Лада Ижевск". Но в стране и мире усугубилась ситуация с поставками комплектующих, в результате чего на предприятии был объявлен длительный простой. Руководство АвтоВАЗа посчитало целесообразным перенести производство из Ижевска на головной завод в Тольятти.
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