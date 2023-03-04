Завтра в Липецкой области ветер, снег, местами гололедица и до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием очередного циклона с Атлантики – в регионе, как и в ЦФО в целом ожидаются небольшие, а 5 марта местами умеренные снег и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, местами гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью будет от -2 до -4 градусов, днем она составит от 0 до -2 градусов.

День 5 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 25 градусов мороза.