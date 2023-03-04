В России
23 минуты назад
Из петербургского храма украли ценности почти на 400 тысяч рублей
Неизвестный похитил крест и Евангелие из храма Преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ. "Неизвестный мужчина в красной куртке и очках проник в храм и похитил металлический крест желтого цвета и книгу Евангелие", – сообщил источник издания.
Храм расположен в Петроградском районе города, на Крестовском острове. Определена стоимость похищенного - 383 тысячи 650 рублей.
Преступника разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Храм расположен в Петроградском районе города, на Крестовском острове. Определена стоимость похищенного - 383 тысячи 650 рублей.
Преступника разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.