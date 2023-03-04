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26 минут назад

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у берегов Сахалина

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Сейсмологи в субботу в 16:13 (08:13 мск) зарегистрировали на Сахалине еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 3,9, сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 27 км северо-западнее села Пильво [Смирныховский район, центральная часть Сахалина] на глубине 5 км", - рассказали на сейсмостанции.

По данным сейсмологов, подземные толчки силой до 3 баллов должны были ощутить жители села Онор в Смирныховском районе. Дополнительная информация уточняется.


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