В России

31 минуту назад

Один человек погиб в результате перестрелки в гипермаркете Баку

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Один человек погиб, двое ранены в результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ.

"Инцидент был зафиксирован в субботу в Хатаинском районе. В результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, погиб один человек. Еще два человека были ранены", - сообщает местное информагентство Репорт.

Инцидент произошел в супермаркете в Хатаинском районе Баку. Нападавшие атаковали инкассаторскую машину у входа в магазин около полудня по местному времени.

Один человек скончался на месте, еще двоих доставили в больницу.




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