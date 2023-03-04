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31 минуту назад
Один человек погиб в результате перестрелки в гипермаркете Баку
Один человек погиб, двое ранены в результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ.
"Инцидент был зафиксирован в субботу в Хатаинском районе. В результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, погиб один человек. Еще два человека были ранены", - сообщает местное информагентство Репорт.
Инцидент произошел в супермаркете в Хатаинском районе Баку. Нападавшие атаковали инкассаторскую машину у входа в магазин около полудня по местному времени.
Один человек скончался на месте, еще двоих доставили в больницу.
"Инцидент был зафиксирован в субботу в Хатаинском районе. В результате вооруженного ограбления в одном из гипермаркетов в Баку, погиб один человек. Еще два человека были ранены", - сообщает местное информагентство Репорт.
Инцидент произошел в супермаркете в Хатаинском районе Баку. Нападавшие атаковали инкассаторскую машину у входа в магазин около полудня по местному времени.
Один человек скончался на месте, еще двоих доставили в больницу.