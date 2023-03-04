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39 минут назад
Платежную систему «Мир» готовятся внедрить на Кубе
Куба активно готовится к внедрению российской платежной системы «Мир», сообщила советник по туризму кубинского посольства в РФ Кристина Леон Изнага.
«На Кубе ведутся работы по запуску платежной системы „Мир“, это облегчит российским туристам возможность оплачивать картой услуги, покупать подарки и сувениры», — сказала она в беседе с «Интерфаксом».
По ее словам, Кубе очень важно создать условия для россиян, поскольку этот туристический рынок имеет большое значение для республики.
«На Кубе ведутся работы по запуску платежной системы „Мир“, это облегчит российским туристам возможность оплачивать картой услуги, покупать подарки и сувениры», — сказала она в беседе с «Интерфаксом».
По ее словам, Кубе очень важно создать условия для россиян, поскольку этот туристический рынок имеет большое значение для республики.