В мире

39 минут назад

Платежную систему «Мир» готовятся внедрить на Кубе

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Куба активно готовится к внедрению российской платежной системы «Мир», сообщила советник по туризму кубинского посольства в РФ Кристина Леон Изнага.

«На Кубе ведутся работы по запуску платежной системы „Мир“, это облегчит российским туристам возможность оплачивать картой услуги, покупать подарки и сувениры», — сказала она в беседе с «Интерфаксом».

По ее словам, Кубе очень важно создать условия для россиян, поскольку этот туристический рынок имеет большое значение для республики.
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