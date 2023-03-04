В России

48 минут назад

Около 300 человек эвакуировали из ТЦ «Мега Химки»

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Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Химки" в Подмосковье из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По сообщениям экстренных служб, в торговом центре произошло ложное срабатывание сигнализации.

"Было эвакуировано около 300 человек", – сказал собеседник агентства. Проверка показала, что тревога оказалась ложной.




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