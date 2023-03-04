20 минут назад
Спасатели предупреждают: к гололедице добавятся снег и сильный ветер
Плохую погоду прогнозируют на ближайшие сутки.
Липецкий ЦГМС предупреждает граждан об ухудшении погодных условий.
По словам спасателей, сегодня с 18:00 ожидается мокрый снег, что местами усилит на дорогах гололедицу. Кроме того, вырастет скорость ветра – до 15-18 метров в секунду, отдельные порывы будет даже сильнее. Такая погода продлится все следующие сутки.
Липчан призывают быть бдительными на проезжей части и пешеходных дорожках. В такой ситуации увеличивается риск ЧП.