Общество

20 минут назад

Спасатели предупреждают: к гололедице добавятся снег и сильный ветер

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#МЧС #предупреждение #гололедица #ветер
Спасатели предупреждают: к гололедице добавятся снег и сильный ветер

Плохую погоду прогнозируют на ближайшие сутки.

Липецкий ЦГМС предупреждает граждан об ухудшении погодных условий.

По словам спасателей, сегодня с 18:00 ожидается мокрый снег, что местами усилит на дорогах гололедицу. Кроме того, вырастет скорость ветра – до 15-18 метров в секунду, отдельные порывы будет даже сильнее. Такая погода продлится все следующие сутки.

Липчан призывают быть бдительными на проезжей части и пешеходных дорожках. В такой ситуации увеличивается риск ЧП.

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#МЧС #предупреждение #гололедица #ветер

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