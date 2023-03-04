Спасатели предупреждают: к гололедице добавятся снег и сильный ветер

Плохую погоду прогнозируют на ближайшие сутки.

Липецкий ЦГМС предупреждает граждан об ухудшении погодных условий.

По словам спасателей, сегодня с 18:00 ожидается мокрый снег, что местами усилит на дорогах гололедицу. Кроме того, вырастет скорость ветра – до 15-18 метров в секунду, отдельные порывы будет даже сильнее. Такая погода продлится все следующие сутки.

Липчан призывают быть бдительными на проезжей части и пешеходных дорожках. В такой ситуации увеличивается риск ЧП.