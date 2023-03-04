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сегодня, 10:45

В Ельце полицейские с мигалкой отвезли женщину в роддом

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#Полиция #УМВД #роды
В Ельце полицейские с мигалкой отвезли женщину в роддом

Офицеры затем пришли на выписку к счастливой матери - естественно, не с пустыми руками.

В Липецкой области наряд ДПС пришёл на выручку семье и помог экстренно доставить роженицу в перинатальный центр.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, автоинспекторы лейтенанты полиции Борис Белоусов и Александр Седых находились на дежурстве, когда к ним обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что у его жены начались родовые схватки, но автомобиль, на которое ельчанин вёз супругу, сломался.

- Инспекторы доложили о ситуации в дежурную часть и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки на патрульном автомобиле оперативно довезли семейную пару в медицинское учреждение, где почти через час родился мальчик. Родители назвали его Владимиром, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции пришли и на выписку ребёнка в роддом. Они поздравили семью с прибавлением, и подарили детское удерживающее устройство, которое обеспечит комфортную и безопасную перевозку ребенка в машине.

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Счастливые родители были безмерно благодарны за помощь.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

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#Полиция #УМВД #роды

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