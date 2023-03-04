Общество

сегодня, 10:17

Ночные похождения шатающегося липчанина по проезжей части на Соколе попали на видео

9 1000

У полицейских нет информации, что мужчина попал под колёса.

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В Сети распространяется ролик, который по утверждения его авторов они сняли вчера.

На видео заметен молодой человек, который идет «наперекор всем» - двигается прямо по проезжей части на Соколе навстречу потоку автомобилей. Прогуливающегося сильно штормит, он с трудом стоит на ногах и чуть не провоцирует аварии. К счастью, автомобили успевают вовремя затормозить, чем, видимо, радуют пешехода и повышают у него уровень собственной значимости. Водителям он громко командует «Стоять!».

В ролике видно, как парень проходит по улице Баумана и удаляется в сторону Сокольского моста.

В УМВД РФ нет информации, что вчера похожий по приметам мужчина попадал под колёса. Значит, он всё-таки куда-то дошёл!

С XIX века тянется славный шлейф за русскими женщинами, которые способны на скаку остановить коня. Но мужики ещё круге: в определённом состоянии они тормозят коней железных.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сигнал о похождениях неизвестного мужчины поступил вчера от прохожих. В ОП №5 начата проверка.

9 1000

Комментарии (9)

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Житель города

7 минут назад
Тех, кто снимал - к уголовной ответственности, наблюдали, как человек находится в угрожающей жизни ситуации и бездействовали!
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Гарри

26 минут назад
Не алконавт это. Скорее наркоман.
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Россия матушка

34 минуты назад
И где же всё блюстители народа в пагонах . Спят чтоли. Почему нет патрулей за что деньги получают за пирожки
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Интересно

35 минут назад
Такие пешеходы ходят регулярно по ночам. Щас лето придёт глаз да глаз за ними.
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Пена

36 минут назад
Лена, а в советское время алкашей собирали с улиц,отправляли в вытрезвители,лечили.
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Ванька Грозный

47 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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!

сегодня, 10:56
Бойтесь равнодушных
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Частный сектор

сегодня, 10:47
да уж, побежать за синерылой под колеса? Что у тебя в голове?
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да уж

сегодня, 10:30
А кто снимал,не мог помочь мужику сойти с проезжей части?
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