Ночные похождения шатающегося липчанина по проезжей части на Соколе попали на видео

У полицейских нет информации, что мужчина попал под колёса.

В Сети распространяется ролик, который по утверждения его авторов они сняли вчера.

На видео заметен молодой человек, который идет «наперекор всем» - двигается прямо по проезжей части на Соколе навстречу потоку автомобилей. Прогуливающегося сильно штормит, он с трудом стоит на ногах и чуть не провоцирует аварии. К счастью, автомобили успевают вовремя затормозить, чем, видимо, радуют пешехода и повышают у него уровень собственной значимости. Водителям он громко командует «Стоять!».

В ролике видно, как парень проходит по улице Баумана и удаляется в сторону Сокольского моста.

В УМВД РФ нет информации, что вчера похожий по приметам мужчина попадал под колёса. Значит, он всё-таки куда-то дошёл!

С XIX века тянется славный шлейф за русскими женщинами, которые способны на скаку остановить коня. Но мужики ещё круге: в определённом состоянии они тормозят коней железных.



В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сигнал о похождениях неизвестного мужчины поступил вчера от прохожих. В ОП №5 начата проверка.

