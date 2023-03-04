сегодня, 10:17
Ночные похождения шатающегося липчанина по проезжей части на Соколе попали на видео
У полицейских нет информации, что мужчина попал под колёса.
В Сети распространяется ролик, который по утверждения его авторов они сняли вчера.
На видео заметен молодой человек, который идет «наперекор всем» - двигается прямо по проезжей части на Соколе навстречу потоку автомобилей. Прогуливающегося сильно штормит, он с трудом стоит на ногах и чуть не провоцирует аварии. К счастью, автомобили успевают вовремя затормозить, чем, видимо, радуют пешехода и повышают у него уровень собственной значимости. Водителям он громко командует «Стоять!».
В ролике видно, как парень проходит по улице Баумана и удаляется в сторону Сокольского моста.
В УМВД РФ нет информации, что вчера похожий по приметам мужчина попадал под колёса. Значит, он всё-таки куда-то дошёл!
С XIX века тянется славный шлейф за русскими женщинами, которые способны на скаку остановить коня. Но мужики ещё круге: в определённом состоянии они тормозят коней железных.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сигнал о похождениях неизвестного мужчины поступил вчера от прохожих. В ОП №5 начата проверка.
Житель города
Гарри
Россия матушка
Интересно
Пена
Ванька Грозный
!
Частный сектор
да уж