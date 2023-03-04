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сегодня, 09:23

Ночью липчане наблюдали необычное природное явление

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#Гало

Лунное гало встречается гораздо реже солнечного.

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Минувшей ночью жители Липецка могли наблюдать в небе гало – оптический диск, который образуется вокруг солнца или Луны.

Сейчас самое время для таких эффектов. Температура то поднимается, то опускается выше нуля, в воздухе намерзает достаточное количество мелких ледяных кристалликов, скопление которых и приводит к оптической иллюзии гало. Гало возможно также летом – после дождя из-за накопившейся в воздухе влаги.

Однако гораздо чаще «радар» возникает вокруг солнца, вчера же липчане видели его вокруг Луны, причём круг был полным и законченным – это примерно тоже самое, как увидеть полную радугу.

По поводу гало существует немало народных примет. Если оно возникает зимой или в начале весны, то это считается признаком дальнейшего потепления, а также возможного сильного ветра.

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#Гало

Комментарии (1)

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Липецкий КОЛХОЗАН

18 минут назад
Я тоже вчера кстати это заметил...
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