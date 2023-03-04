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сегодня, 09:04

Похитителя парфюмерии вычислили по камерам видеонаблюдения

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#Кража #УМВД

Похититель оказался не модником и не ценителем одеколонов, похищенное он продавал.

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Липецкие полицейские раскрыли кражу мужского парфюма, совершённую в торговом центре на улице Катукова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, неизвестный обчистил один из магазинов 5 февраля, прихватив с собой шесть флаконов общей стоимостью 15 305 рублей.

Сотрудники отдела полиции №7 сумели вычислить воришку по камерам наружного наблюдения. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражу и нигде не работал.

С подозреваемого взята подписка о невыезде, ему грозит до 2-х лет лишения свободы. Похищенное он успел продать неизвестным.

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#Кража #УМВД

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Енисей

сегодня, 09:11
Борматуху упёр
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