Похитителя парфюмерии вычислили по камерам видеонаблюдения

Похититель оказался не модником и не ценителем одеколонов, похищенное он продавал.

Липецкие полицейские раскрыли кражу мужского парфюма, совершённую в торговом центре на улице Катукова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, неизвестный обчистил один из магазинов 5 февраля, прихватив с собой шесть флаконов общей стоимостью 15 305 рублей.

Сотрудники отдела полиции №7 сумели вычислить воришку по камерам наружного наблюдения. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражу и нигде не работал.

С подозреваемого взята подписка о невыезде, ему грозит до 2-х лет лишения свободы. Похищенное он успел продать неизвестным.