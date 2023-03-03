В России

сегодня, 17:55

Эксперты оценили риск отключения устройств Apple в России

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#Apple
Блокировка устройств в конкретной стране — сам по себе сильный удар по репутации компании, говорит эксперт по компьютерному «железу» и гаджетам, преподаватель в Московской школе программистов Кирилл Ситнов. К тому же сейчас Apple получает большую долю прибыли не за продажу самих гаджетов, а за использование разных платных подписочных сервисов — это следует из отчетности компании.

«Надо понимать, что блокировка устройств — это отказ от постоянной и стабильной прибыли. Если компания и пойдет на такой шаг, то главной причиной для этого может стать разве что давление государства», — считает собеседник «Известий»

По мнению руководителя группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергея Полунина, сегодня до конца непонятно, будет ли компания Apple вводить собственные санкции против России. Тем более что формальный запрет на поставки в РФ уже существует, а сервисное обслуживание «яблочных» устройств в стране серьезно затруднено. Но что делать, если их блокировка все-таки произойдет?

«Если массовая блокировка устройств Apple действительно начнется, вначале придется понять, как именно она организована. Если эта блокировка окажется обратима, к примеру, путем перепрошивки устройства, то рынок наверняка будет завален подобными предложениями», — говорит Сергей Полунин. 

Эксперты, опрошенные «Известиями», советуют владельцам техники Apple не спешить расставаться со своими устройствами, но принять определенные меры на такой крайний случай. 

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#Apple

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