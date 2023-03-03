В доме в Становлянском районе нашли 136 килограммов наркотиков: подозреваемый попросился в ЧВК

В сентябре 2021 года преступление раскрыли сотрудники УФСБ по Липецкой области.

В Липецком областном суде рассматривают дело об организации нарколаборатории. Подозреваемый полностью признаёт вину в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 42-летний уроженец Красноярского края подозревается в том, что в январе 2020 года он вместе с соучастником купил дом в Становлянском районе для организации нарколаборатории. Деньги на покупку участка они получили от неизвестных следствию инициаторов производства наркотиков, связь с которыми поддерживалась при помощи мессенджера.Следствие полагает, что после обучения подсудимый и его сообщник приступили к производству и фасовке наркотика, а потом размещали пакеты с порошком в тайниках, координаты которых отправляли кураторам.В сентябре 2021 года преступление раскрыли сотрудники УФСБ по Липецкой области. Сообщника подсудимого задержали в нарколаборатории, а его самого подсудимого – на территории Рязани. Масса изъятого наркотического средства составила 136 килограммов.Гособвинитель просил суд назначить 42-летнему мужчине 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 800 тысяч рублей.Защитник просил учесть полное признание вины, раскаяние, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и матери-инвалида, и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ.«В своем последнем слове подсудимый сказал, что согласился на совершение преступления из-за тяжелого материального положения своей семьи, все деньги от незаконного производства наркотиков отправлял родственникам. Кроме того, он попросил суд оставить его отбывать наказание по месту совершения преступления – искупить свою вину перед обществом подсудимый планирует, приняв участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», - добавляют в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора намечено на 6 марта.Уголовное дело в отношении соучастника подсудимого выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.