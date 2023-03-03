В Матырском отключат холодную воду

3 марта, в субботу «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в трех районах областного центра – отключения холодной воды коснутся потребителей девяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть поселка Матырского: дома №№ 19, 20 по улице Российской, частный сектор улиц Российской, 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, переулков Доброго, Тополиного. Подвоз воды для питья будет организован к дому № 19 по улице Российской.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 53 по проспекту Победы – машина с водой будет находиться рядом с этим домом.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 41, 41а, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 53, 55/1, 55/2, 55/3 по улице Гагарина, в здании детского сада № 91 по адресу: улица Семашко, 12. Воду подвезут по адресу: улица Гагарина, 43.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



